قام متعامل الهاتف النقال "جازي" الثلاثاء، بافتتاح غرفة علاج ومركز إداري وثلاث غرف نوم واسعة ومنطقة تسلية وألعاب بمركز علاج أورام الأطفال "بيار" و "ماري كوري"، بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
وجرت مراسيم الافتتاح، بحضور قشي فتيحة، رئيسة وحدة علاج أورام الأطفال في المركز، وفينتشنزو نيسي الرئيس التنفيذي لجازي، وعدد من موظفي المؤسسة بعض أولياء الأطفال المرضى.
بالمناسبة، شكرت فتيحة قشي المتعامل "جازي"، على التزامها بإعادة تهيئة مختلف مصالح مركز طب أورام الأطفال والعمل على إدخال الأمل والبهجة إلى الأطفال المرضى.
من جانبه، رحب فينتشنزو نيسي بهذا الإنجاز الذي يدخل ضمن التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركة متمنيا أن يكون قد ساهم في جلب الراحة للأطفال المرضى الذين يعالجون في هذه الوحدة .
وتولي "جازي" التي تقود حاليا برنامج التحوّل لتصبح المتعامل الرقمي المرجعي في الجزائر، أهمية كبيرة لدعم الفئات الاجتماعية الضعيفة، تأكيدا على بعدها الجزائري ومساهمتها في تحسين الحياة العامة في البلاد.
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افتتاح غرفة علاج ومنطقة تسلية وألعاب
"جازي" تهيىء مركزا لعلاج أورام الأطفال بمصطفى باشا
منير ركاب
قام متعامل الهاتف النقال "جازي" الثلاثاء، بافتتاح غرفة علاج ومركز إداري وثلاث غرف نوم واسعة ومنطقة تسلية وألعاب بمركز علاج أورام الأطفال "بيار" و "ماري كوري"، بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
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وجرت مراسيم الافتتاح، بحضور قشي فتيحة، رئيسة وحدة علاج أورام الأطفال في المركز، وفينتشنزو نيسي الرئيس التنفيذي لجازي، وعدد من موظفي المؤسسة بعض أولياء الأطفال المرضى.
بالمناسبة، شكرت فتيحة قشي المتعامل "جازي"، على التزامها بإعادة تهيئة مختلف مصالح مركز طب أورام الأطفال والعمل على إدخال الأمل والبهجة إلى الأطفال المرضى.
من جانبه، رحب فينتشنزو نيسي بهذا الإنجاز الذي يدخل ضمن التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركة متمنيا أن يكون قد ساهم في جلب الراحة للأطفال المرضى الذين يعالجون في هذه الوحدة .
وتولي "جازي" التي تقود حاليا برنامج التحوّل لتصبح المتعامل الرقمي المرجعي في الجزائر، أهمية كبيرة لدعم الفئات الاجتماعية الضعيفة، تأكيدا على بعدها الجزائري ومساهمتها في تحسين الحياة العامة في البلاد.