كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن 1000 عائلة معوزة بمناطق الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من غلاف مساعدات مالية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضحت بن حبيلس في تصريح للصحافة على هامش إبرامها اتفاقية شراكة مع فنان في الراب سفيان زرماني المدعو "فيانسو" وهو جزائري مقيم بفرنسا أن الهلال الأحمر الجزائري سيشرع في توزيع مبلغ مالي قدره 4.000 دينار لفائدة 1.000 عائلة معوزة متواجدة بالقرى النائية بمناطق الجنوب والهضاب العليا بحيث يشرف على توزيعها لجان الهلال على المستوى المحلي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني.
وأضافت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري برمج أيضا بمناسبة عيد الفطر زيارات إلى المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع المرضى إلى جانب توزيع ألبسة على أطفال من عائلات معوزة إلى جانب أطفال الرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر .
وبخصوص مساهمة الهلال في العمليات التضامنية خلال شهر رمضان أكدت ذات المسؤولة أنه تم توزيع طرود للمواد الغذائية لفائدة 40.000 عائلة محتاجة بحيث تراوحت القيمة المالية لهذه الطرود ما بين 5.000 و7.000 دج، مبرزة أن الأولوية منحت للعائلات المعوزة المتواجدة بالقرى النائية إلى جانب توزيع وجبات غذائية ساخنة على مستوى 300 مطعم للإفطار.
وبخصوص الاتفاقية أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن هذه العملية تندرج في إطار المسعى الرامي إلى نشر ثقافة التضامن وتدعيم قدرات الهلال للقيام بمهامه الإنسانية وستسمح للفنان زرماني بمساندة النشاطات الهلال عن طريق تنظيم تظاهرات فنية تساهم في العمليات الإنسانية.
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مساعدات لـ1000 عائلة معوزة بالهضاب والجنوب
الشروق أون لاين
كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن 1000 عائلة معوزة بمناطق الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من غلاف مساعدات مالية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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وأوضحت بن حبيلس في تصريح للصحافة على هامش إبرامها اتفاقية شراكة مع فنان في الراب سفيان زرماني المدعو "فيانسو" وهو جزائري مقيم بفرنسا أن الهلال الأحمر الجزائري سيشرع في توزيع مبلغ مالي قدره 4.000 دينار لفائدة 1.000 عائلة معوزة متواجدة بالقرى النائية بمناطق الجنوب والهضاب العليا بحيث يشرف على توزيعها لجان الهلال على المستوى المحلي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني.
وأضافت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري برمج أيضا بمناسبة عيد الفطر زيارات إلى المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع المرضى إلى جانب توزيع ألبسة على أطفال من عائلات معوزة إلى جانب أطفال الرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر .
وبخصوص مساهمة الهلال في العمليات التضامنية خلال شهر رمضان أكدت ذات المسؤولة أنه تم توزيع طرود للمواد الغذائية لفائدة 40.000 عائلة محتاجة بحيث تراوحت القيمة المالية لهذه الطرود ما بين 5.000 و7.000 دج، مبرزة أن الأولوية منحت للعائلات المعوزة المتواجدة بالقرى النائية إلى جانب توزيع وجبات غذائية ساخنة على مستوى 300 مطعم للإفطار.
وبخصوص الاتفاقية أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن هذه العملية تندرج في إطار المسعى الرامي إلى نشر ثقافة التضامن وتدعيم قدرات الهلال للقيام بمهامه الإنسانية وستسمح للفنان زرماني بمساندة النشاطات الهلال عن طريق تنظيم تظاهرات فنية تساهم في العمليات الإنسانية.