أعلن الصحفي السعودي علي الظفيري، الإربعاء، استقالته من قناة الجزيرة.
وجاء إعلان الظفيري في تغريدة له على موقع تويتر قال فيها أن نداء الوطن وطاعة ولاة الأمور هي السبب في قراره مغادرة القناة.
وينظم الظفيري إلى قائمة طويلة من الإعلاميين السعوديين والإماراتيين الذين تخلوا عن العمل في شبكتي الجزيرة وbein sports على خلفية الأزمة الخليجية.
وبقي الظفيري على خط الحياد عدة أيام من اندلاع الأزمة ، وكان قد كتب: "أزمة وتنتهي بإذن الله وبحكمة من بيدهم الأمر ونبقى إخوة وأهل وأحباب وتعود المياه لمجاريها بين الرياض والدوحة وأبوظبي حفظ الله الخليج".
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الظفيري يستقيل من الجزيرة
وكالات
أعلن الصحفي السعودي علي الظفيري، الإربعاء، استقالته من قناة الجزيرة.
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وجاء إعلان الظفيري في تغريدة له على موقع تويتر قال فيها أن نداء الوطن وطاعة ولاة الأمور هي السبب في قراره مغادرة القناة.
وينظم الظفيري إلى قائمة طويلة من الإعلاميين السعوديين والإماراتيين الذين تخلوا عن العمل في شبكتي الجزيرة وbein sports على خلفية الأزمة الخليجية.
وبقي الظفيري على خط الحياد عدة أيام من اندلاع الأزمة ، وكان قد كتب: "أزمة وتنتهي بإذن الله وبحكمة من بيدهم الأمر ونبقى إخوة وأهل وأحباب وتعود المياه لمجاريها بين الرياض والدوحة وأبوظبي حفظ الله الخليج".
.