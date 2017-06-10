المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز، الأربعاء، انه تم هذه السنة استحداث مسابقة لأحسن المؤذنين و تم تكريم الفائزين عبر مختلف الولايات، على أن تأخذ المسابقة طابع المنافسة الوطنية بدءا من السنة المقبلة.
وكرمت الوزارة، الأربعاء، مؤذن الجامع الكبير بالجزائر العاصمة كأحسن مؤذن بالولاية ضمن مسابقة محلية.
قال المؤذن الفائز بالمسابقة على مستوى ولاية الجزائر و هو مؤذن الجامع الكبير السيد مقراني نصر الدين انه فخور بهذا التكريم الذي ياتي بعد 30 سنة منذ ان رفع صوته بالأذان لأول مرة .
وعرف حفل تكريم 15 حافظا و حافظة للقرآن تنافس رواد المدارس القرآنية بالعاصمة عبر 57 بلدية و 13 مقاطعة ادارية على خمسة اصناف من الحفظ لكتاب الله متمثلة في الحفظ الكامل لستين حزبا مع التلاوة و التجويد وصنف الحفظ دون التجويد و آخر دون التلاوة و صنف حفظ نصف القرآن وربعه.
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مسابقة لأحسن مؤذن العام القادم
وكالات
المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز، الأربعاء، انه تم هذه السنة استحداث مسابقة لأحسن المؤذنين و تم تكريم الفائزين عبر مختلف الولايات، على أن تأخذ المسابقة طابع المنافسة الوطنية بدءا من السنة المقبلة.
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وكرمت الوزارة، الأربعاء، مؤذن الجامع الكبير بالجزائر العاصمة كأحسن مؤذن بالولاية ضمن مسابقة محلية.
قال المؤذن الفائز بالمسابقة على مستوى ولاية الجزائر و هو مؤذن الجامع الكبير السيد مقراني نصر الدين انه فخور بهذا التكريم الذي ياتي بعد 30 سنة منذ ان رفع صوته بالأذان لأول مرة .
وعرف حفل تكريم 15 حافظا و حافظة للقرآن تنافس رواد المدارس القرآنية بالعاصمة عبر 57 بلدية و 13 مقاطعة ادارية على خمسة اصناف من الحفظ لكتاب الله متمثلة في الحفظ الكامل لستين حزبا مع التلاوة و التجويد وصنف الحفظ دون التجويد و آخر دون التلاوة و صنف حفظ نصف القرآن وربعه.