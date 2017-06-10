مسابقة لأحسن مؤذن العام القادم

date 2017/06/21 views 115 comments 0
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icon-writer وكالات

المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز، الأربعاء، انه تم هذه السنة استحداث مسابقة لأحسن المؤذنين و تم تكريم الفائزين عبر مختلف الولايات، على أن تأخذ المسابقة طابع المنافسة الوطنية بدءا من السنة المقبلة.

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وكرمت الوزارة، الأربعاء، مؤذن  الجامع الكبير بالجزائر العاصمة كأحسن مؤذن بالولاية ضمن مسابقة محلية.

قال المؤذن الفائز بالمسابقة على مستوى ولاية الجزائر و هو مؤذن  الجامع الكبير السيد مقراني نصر الدين انه فخور بهذا التكريم الذي ياتي بعد 30  سنة منذ ان رفع صوته بالأذان لأول مرة .

وعرف حفل تكريم 15 حافظا و حافظة للقرآن تنافس رواد المدارس القرآنية  بالعاصمة  عبر 57 بلدية و 13 مقاطعة ادارية على خمسة اصناف من الحفظ لكتاب  الله متمثلة في  الحفظ الكامل لستين حزبا مع التلاوة و التجويد وصنف الحفظ  دون التجويد و آخر دون التلاوة و صنف حفظ نصف القرآن  وربعه.

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