دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، جميع المتعاملين التجاريين والاقتصاديين وأصحاب الخدمات المسجّلين على قوائم المداومة التي أعدّتها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن، إلى الالتزام بها خدمة لزبائنهم واستجابة لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات طبقا للقانون وتجنّبا للعقوبات المنصوص عليها.
وأحاط رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، ناقلي المسافرين عبر الحافلات وسيارات الأجرة، علما أنّ محطات النّقل البرّي تبقى مفتوحة وفي الخدمة طيلة أيّام العيد.
ودعا مسؤولي المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية ومداخل الأحياء حتى يكون المواطنون على علم بها مسبقا تجنّبا للفوضى في البحث عنها خلال أيام العيد، مذكرا السائقين وسائر المواطنين أنّ محطات البنزين تبقى أيضا في الخدمة طيلة أيام العيد.
كما ذكر بولنوار بالعدد الوطني الإجمالي للمسجلين على قوائم المداومة، حيث بلغ 35876 تاجر (مقابل 33776 في 2016) يتضمن 4745 خباز و22833 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وأيضا 8145 آخرين في نشاطات مختلفة، وحدات انتاجية عددها 453 وحدة إنتاج منها 131 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية.
وأفادت الجمعية أن العقوبة ضد المخالفين تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 30000 و200000 دج أو غلق المحلات التجارية لمدة شهر، وذلك طبقا للقانون 06 - 13 الصادر في 2013المعدل والمتمم للقانون 08 - 04 الصادر في 2004.
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دعا التجار والناقلين إلى خدمة الزبائن.. بولنوار:
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دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، جميع المتعاملين التجاريين والاقتصاديين وأصحاب الخدمات المسجّلين على قوائم المداومة التي أعدّتها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن، إلى الالتزام بها خدمة لزبائنهم واستجابة لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات طبقا للقانون وتجنّبا للعقوبات المنصوص عليها.
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وأحاط رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، ناقلي المسافرين عبر الحافلات وسيارات الأجرة، علما أنّ محطات النّقل البرّي تبقى مفتوحة وفي الخدمة طيلة أيّام العيد.
ودعا مسؤولي المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية ومداخل الأحياء حتى يكون المواطنون على علم بها مسبقا تجنّبا للفوضى في البحث عنها خلال أيام العيد، مذكرا السائقين وسائر المواطنين أنّ محطات البنزين تبقى أيضا في الخدمة طيلة أيام العيد.
كما ذكر بولنوار بالعدد الوطني الإجمالي للمسجلين على قوائم المداومة، حيث بلغ 35876 تاجر (مقابل 33776 في 2016) يتضمن 4745 خباز و22833 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وأيضا 8145 آخرين في نشاطات مختلفة، وحدات انتاجية عددها 453 وحدة إنتاج منها 131 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية.
وأفادت الجمعية أن العقوبة ضد المخالفين تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 30000 و200000 دج أو غلق المحلات التجارية لمدة شهر، وذلك طبقا للقانون 06 - 13 الصادر في 2013المعدل والمتمم للقانون 08 - 04 الصادر في 2004.