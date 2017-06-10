وصل عدد المشاركين في الاستفتاء الذي أطلقه موقع "سبق برس" حول أفضل البرامج الرمضانية، مشاركة قياسية وصل إلى 51 ألف مشارك قاموا بالتصويت لصالح أفضل الأعمال التلفزيونية التي تقدمها القنوات الجزائرية في الشهر الفضيل.
وحققت البرامج الممثلة لقناة "الشروق تي في" في الأصناف السبعة تقدما كبيرا، خصوصا في إنتاج الكاميرا الخفية والدراما والبرامج الاجتماعية، حيث تظهر النتائج غير النهائية لليوم الـ25 من رمضان، حيازة مسلسل "عاشور العاشر" على 9700 صوت بنسبة 49.75% متقدما على منافسه مسلسل "الخاوة"، في حين تفوقت الكاميرا الخفية "الواعرة" التي تقدمها كل من ريم غزالي و"شمسو ديزاد جوكر" على سبعة أعمال منافسة بفارق أصوات كبير تعدى الخمسة آلاف صوت.
برنامج "التجربة" كان في صدارة البرامج الاجتماعية، حيث سجل محبو البودكاستر أنس تينا حضورهم بقوة في استفتاء موقع "سبق برس" ومنحوه الريادة بحوالي ستة آلاف صوت. وتظهر النتائج تقدما لبرنامج "ناس السطح" في فئة سيتكوم، بينما اختار المصوتون برنامجي "مفاتيح الجنة" و"خاتم سليمان" في فئة اسلاميات والمسابقات .
ويقول محمد رابح مدير مؤسسة "سبق برس" للإعلام والدراسات المالكة للموقع، إن التصويت أخذ اعتبارين، الأول توجيهي من خلال إعلانات ممولة في مواقع التواصل الاجتماعي لجمهور وفق ضوابط تتعلق بالمنطقة الجغرافية والسن والاهتمامات للابتعاد عن العينات العشوائية، أما المعيار الثاني فهو عدم القدرة على التصويت أكثر من مرة من جهاز واحد، وهو ما يضمن مصداقية أكبر ويستنتج رابح تقدم "الشروق تي في" في خمس فئات من مجموع سبع فئات لبرامج تبث وقت الذروة بوجود نسبة متابعة تفوق 60 بالمائة من عموم المشاهدين يفضلون القناة على منافساتها..
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حسب استفتاء موقع "سبق برس" لليوم الـ25 من الشهر الفضيل
برامج "الشروق" تحقق الريادة.. و"عاشور العاشر" الأكثر مشاهدة في رمضان!
حسام.ف
وصل عدد المشاركين في الاستفتاء الذي أطلقه موقع "سبق برس" حول أفضل البرامج الرمضانية، مشاركة قياسية وصل إلى 51 ألف مشارك قاموا بالتصويت لصالح أفضل الأعمال التلفزيونية التي تقدمها القنوات الجزائرية في الشهر الفضيل.
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وحققت البرامج الممثلة لقناة "الشروق تي في" في الأصناف السبعة تقدما كبيرا، خصوصا في إنتاج الكاميرا الخفية والدراما والبرامج الاجتماعية، حيث تظهر النتائج غير النهائية لليوم الـ25 من رمضان، حيازة مسلسل "عاشور العاشر" على 9700 صوت بنسبة 49.75% متقدما على منافسه مسلسل "الخاوة"، في حين تفوقت الكاميرا الخفية "الواعرة" التي تقدمها كل من ريم غزالي و"شمسو ديزاد جوكر" على سبعة أعمال منافسة بفارق أصوات كبير تعدى الخمسة آلاف صوت.
برنامج "التجربة" كان في صدارة البرامج الاجتماعية، حيث سجل محبو البودكاستر أنس تينا حضورهم بقوة في استفتاء موقع "سبق برس" ومنحوه الريادة بحوالي ستة آلاف صوت. وتظهر النتائج تقدما لبرنامج "ناس السطح" في فئة سيتكوم، بينما اختار المصوتون برنامجي "مفاتيح الجنة" و"خاتم سليمان" في فئة اسلاميات والمسابقات .
ويقول محمد رابح مدير مؤسسة "سبق برس" للإعلام والدراسات المالكة للموقع، إن التصويت أخذ اعتبارين، الأول توجيهي من خلال إعلانات ممولة في مواقع التواصل الاجتماعي لجمهور وفق ضوابط تتعلق بالمنطقة الجغرافية والسن والاهتمامات للابتعاد عن العينات العشوائية، أما المعيار الثاني فهو عدم القدرة على التصويت أكثر من مرة من جهاز واحد، وهو ما يضمن مصداقية أكبر ويستنتج رابح تقدم "الشروق تي في" في خمس فئات من مجموع سبع فئات لبرامج تبث وقت الذروة بوجود نسبة متابعة تفوق 60 بالمائة من عموم المشاهدين يفضلون القناة على منافساتها..