قال المخرج جعفر قاسم إنّه مسرور جدا لرد فعل الجمهور الجزائري الإيجابي نحو "عاشور العاشر" الذي حقق نجاحا ورواجا باهرا في موسمه الثاني، وأضاف أنّ هذا ربما يرجع إلى العمل المستمر والجدي والمضني للطاقم منذ كتابة السيناريو إلى التصوير الذي استغرق وقتا طويلا، وتطلب جهدا، لكن أشير أنّ الفريق كان مؤمنا بما يفعله وتقبل الشعب للعمل هو النتيجة التي تدل على ذلك.
واعتبر جعفر قاسم في حديث مع "الشروق" أنّ إنجاز الجزء الثالث صعب للغاية بعد الوصول إلى مثل هذا المستوى الكبير والنجاح، وقال: "صعب أن تبقى في هذه المرتبة ولابد من تحضير أخر وكتابة أخرى حتى يكون المستوى عال أكثر، باعتبار أنّ الأمر الصعب ليس منافسة الإنتاجات الأخرى بل الأصعب هو المنافسة "الذاتية" (تنافس نفسك)، ومضى قائلا: "صعب اليوم أن تنافس عاشور2 حتى ولو كان الفريق نفسه فلابد من تحضير جيد وكتابة جيدة أخرى ووقت كذلك"، وعلّق: "هذه هي الأسباب التي أدت إلى نجاح الجزء الثاني بعدما أخذ التحضير له على مستوى الكتابة والتصوير (2015-2016) وقتا كافيا وعرض في 2017"، ويأمل في السياق جعفر قاسم أن يكون هناك "عاشور العاشر 3" مستقبلا.
وعن تصريح صالح أوقروت الذي كشف لـ"الشروق" سابقا أنّه لن يكون هناك جزء ثالث، ردّ جعفر قاسم: "أحترم رأيه، ولا أدري إن كان سيكون في عاشور 3 أو 4، لكن حتى يكون هناك جزء ثالث يتطلب موافقة كل الممثلين لاسيما الذين يحبهم الجمهور وإذا غاب هؤلاء فصعب تحقيق المشروع".
وأكدّ المتحدث أنّه لا يعتمد فقط على صالح أوقروت بل على كل الممثلين المكونين لعاشور العاشر من بينهم صالح أوقروت.
وبخصوص النهاية الغامضة للعمل أوضح المتحدث أنّه من أسرار نجاح العمل وعناصر تشويقه ولا يستطيع كشف كل شيء حتى لا يفقد العمل روح وعنصر المفاجأة قادما وتترك للجمهور، أمّا عن مصير رجلاوي" و"حمامة" فأجاب: "رجلاوي قبلت به حمامة لكن أجلنا عرسهما وفيها خير".
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حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
قال المخرج جعفر قاسم إنّه مسرور جدا لرد فعل الجمهور الجزائري الإيجابي نحو "عاشور العاشر" الذي حقق نجاحا ورواجا باهرا في موسمه الثاني، وأضاف أنّ هذا ربما يرجع إلى العمل المستمر والجدي والمضني للطاقم منذ كتابة السيناريو إلى التصوير الذي استغرق وقتا طويلا، وتطلب جهدا، لكن أشير أنّ الفريق كان مؤمنا بما يفعله وتقبل الشعب للعمل هو النتيجة التي تدل على ذلك.
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واعتبر جعفر قاسم في حديث مع "الشروق" أنّ إنجاز الجزء الثالث صعب للغاية بعد الوصول إلى مثل هذا المستوى الكبير والنجاح، وقال: "صعب أن تبقى في هذه المرتبة ولابد من تحضير أخر وكتابة أخرى حتى يكون المستوى عال أكثر، باعتبار أنّ الأمر الصعب ليس منافسة الإنتاجات الأخرى بل الأصعب هو المنافسة "الذاتية" (تنافس نفسك)، ومضى قائلا: "صعب اليوم أن تنافس عاشور2 حتى ولو كان الفريق نفسه فلابد من تحضير جيد وكتابة جيدة أخرى ووقت كذلك"، وعلّق: "هذه هي الأسباب التي أدت إلى نجاح الجزء الثاني بعدما أخذ التحضير له على مستوى الكتابة والتصوير (2015-2016) وقتا كافيا وعرض في 2017"، ويأمل في السياق جعفر قاسم أن يكون هناك "عاشور العاشر 3" مستقبلا.
وعن تصريح صالح أوقروت الذي كشف لـ"الشروق" سابقا أنّه لن يكون هناك جزء ثالث، ردّ جعفر قاسم: "أحترم رأيه، ولا أدري إن كان سيكون في عاشور 3 أو 4، لكن حتى يكون هناك جزء ثالث يتطلب موافقة كل الممثلين لاسيما الذين يحبهم الجمهور وإذا غاب هؤلاء فصعب تحقيق المشروع".
وأكدّ المتحدث أنّه لا يعتمد فقط على صالح أوقروت بل على كل الممثلين المكونين لعاشور العاشر من بينهم صالح أوقروت.
وبخصوص النهاية الغامضة للعمل أوضح المتحدث أنّه من أسرار نجاح العمل وعناصر تشويقه ولا يستطيع كشف كل شيء حتى لا يفقد العمل روح وعنصر المفاجأة قادما وتترك للجمهور، أمّا عن مصير رجلاوي" و"حمامة" فأجاب: "رجلاوي قبلت به حمامة لكن أجلنا عرسهما وفيها خير".