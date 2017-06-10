أعيان المنطقة استغلوا العشر الأواخر لإنجاح المبادرة صلح تاريخي بين أعراش بخنشلة بعد جريمة وقعت قبل 20 سنة

عقد في 25 رمضان، أعيان أعراش بلدية المحمل، شرق الولاية خنشلة، جلسة صلح بين قبيلتي أولاد عمارة ممثلة في عائلة مسعي، وأولاد بوعلي، ممثلة في عائلة مرجى، وذلك بمسجد أولاد عمارة، بعد صراع بين القبيلتين لأكثر من 20 سنة كاملة، اثر مقتل شاب، في العقد الثالث من العمر، على يد شاب آخر، لا يزال يقبع بالسجن لحد الآن، في برج بوعريريج، حيث أدان مجلس العرف الثلاثاء، عائلة المتهم بدفع دية قيمتها 60 مليونا لفائدة عائلة الضحية، مع وليمة عشاء، وسط أجواء من الأخوة غابت عن أبناء العرش الواحد منذ 20 سنة كاملة.

عقد جلسة الصلح لم تأت عفوية، بل أرادها أعيان أعراش بلدية المحمل، أن تكون مع العشرة الأواخر من الشهر الفضيل رمضان، وتم الجمع بين أفراد العائلتين في جو اخوي، والتطرق لموضوع الصراع أو النزاع القائم، بينهما بطريقة حضارية، واعتبار جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب عبد القادر مسعي سنة 1998 من الماضي، واتفقت العائلتان على الصلح الدائم فيما بينها، بعد استغلال مزايا الإيمان في الشهر الفضيل، وحضر مجلس الصلح بمسجد قرية أولاد عمارة بعض رجال الدين من خارج العرشين ثمنوا ما حدث، وتصافح الإخوة، وتسامح بعد وجبة إفطار جماعية تكفلت بها في كرم عائلة المتهم وقبلها عائلة الضحية.