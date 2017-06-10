"الشروق" تكرم 80 حافظا للقرآن بالبويرة

يكرم مجمع "الشروق" سهرة اليوم 80 حافظا للقرآن بولاية البويرة، وهذا في احتفالية يحتضنها مسجد أبي بكر الصديق بمركز تاغزوت، ويحضره ممثلو المجمع إلى جانب أولياء وأقارب الحفظة والسلطات المحلية والولائية.

وحسب السيد بنابي أكلي، وهو أحد منظمي هذه الحفلة التكريمية بالتمويل التام، من مجمع "الشروق" وبالتنسيق مع أئمة واللجان الدينية لمساجد تاغزوت، مضيفا أن المجمع ممثلا في الأستاذ علي فضيل قام هذه المرة برفع عدد الهدايا من 60 العام الماضي إلى 80 هذا العام.

ومن جهة أخرى، أكد السيد بنابي أن مجمع "الشروق" لم يكتف بتكريم الأوائل في المدرسة القرآنية، بل تكفل بتكريم كل طلبة القرآن دون استثناء أي أحد منهم، واعتبر هذا الأخير تكريم الشروق للحفظة هو تكريم للشيخين، الأستاذ سعداوي شعبان ومعلم القرآن السيد روطان كمال ولكامل سكان تاغزوت.