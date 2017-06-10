صدر ضده 11 امرا بالقبض بتيزي وزو توقيف "بابلو"..تاجر المخدرات والسلاح الذي تحدّى الأمن عبر الفايسبوك

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بوزقان شرق ولاية تيزي وزو، مدعمة بعناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية تيزي وزو، مجرما خطيرا صدرت في حقه أكثر من 11 أمرا بالقبض عن محاكم ولاية تيزي وزو وبجاية، عن جرائم متعددة اغلبها الاتجار في المخدرات، الأسلحة النارية، السرقة وغيرها.

المتهم كان في كل مرة يتمكن من الإفلات، إلا انه ساعد مصالح الأمن على القبض عليه ومداهمة وكره، وذلك عبر صور كان يتباهي بنشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حيث نشر مجموعة من الصور وهو يستعرض أسلحته النارية المختلفة، إلى جانب كميات معتبرة من المخدرات، وكذا مكان تواجد المنزل الذي اتخذه وكرا له، إلى جانب عدد من أصدقائه ضمنهم ممثل فكاهي معروف في المنطقة. المصالح المعنية وبعد جمع المعلومات الكافية حول المجرم ومكان تواجده بين حدود ولايتي تيزي وزو والبويرة والمسمى عين الزبدة، تنقلت في حدود السابعة والنصف مساء إلى ذات المكان وقامت بتطويقه قصد المداهمة وتوقيف العصابة، إلا أن المعني لاذ بالفرار رفقة المتواجدين معه وباشروا بإطلاق النار على عناصر الشرطة قصد تمكنهم من الهرب، ما جعل ذات المصالح تطلق بدورها النار عليهم قصد توقيفهم.

العملية النوعية أسفرت على توقيف المعني البالغ من العمر 30 سنة، منحدر من منطقة عين الحمام، وقد صدرت في حقه عدة أحكام قضائية وأوامر بالتوقيف الجسدي، عن جنايات السرقة، المتاجرة بالمخدرات، وحتى القتل العمدي في جريمة ارتكبت على مستوى منطقة بوبهير، إلى جانب توقيف 6 أشخاص آخرين، أحدهم تعرض لجروح على مستوى الصدر نتيجة إصابته ليتم نقله إلى مستشفى إفرحونان وبعدها إلى المستشفى الجامعي بتيزي وزو. كما استرجعت كمية من الأسلحة والذخيرة، سيارات، مبالغ مالية معتبرة وغيرها، وقد تم تحويلهم إلى مقر أمن دائرة بوزقان لاستكمال التحقيق في انتظار تقديمهم للعدالة.