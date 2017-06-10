الحبس غير النافذ لشاب مجّد "داعش" في سطيف

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، الأربعاء،بإدانة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وحسب قرار الإحالة، وما ورد في جلسة المحاكمة، أن المتهم، ألقي عليه القبض متلبسا داخل مقهى أنترنت، ينشر على صفحته الخاصة في الفايسبوك والتي أطلق عليها إسم "محمد الجزائري قراصنة الخلافة"، صورا تمجد عناصر داعش، زيادة على هذا كان على اتصال مع شاب من وهران له نفس الفكر الداعشي.

ممثل النيابة العامة، اعتبر، أن الجرم الذي اقترفه الشاب خطير على البلاد والعباد، ولهذا التمس له عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حين قالت محامية الدفاع إن هذا الشاب غير مثقف وهو راعي غنم، وليست له أي صلة بهذا التنظيم الإرهابي.