550 ألف لتر يوميا قبل حلوله بـ3 أيام لتغطية الطلب مضاعفة إنتاج الحليب لمواجهة الندرة خلال العيد

لجأت إدارة مركب الحليب لبئر خادم إلى مضاعفة الإنتاج عشية عيد الفطر المبارك، تفاديا لأي اضطرابات أو ندرة في هذه المادة الأساسية التي يكثر عليها الطلب تحسبا للمناسبة، حيث رفعت من طاقة الإنتاج من 500 ألف إلى 550 ألف لتر يوميا وذلك خلال الثلاثة أيام الأخيرة التي تسبق العيد، لامتصاص الطلب الذي يكثر عادة في هذه الفترة ما يؤدي إلى أزمة حقيقية تعود في الأصل إلى قضية التكديس وليس نقصا في الإنتاج.

وطمأن موزعو الحليب على مستوى العاصمة وما جاورها بتوفر هذه المادة عبر مختلف نقاط البيع المعهودة بعد ما ضاعفت المصانع المعنية طاقة الإنتاج على خلاف المعمول به خلال الأيام العادية، وأكد بهذا الخصوص أمين بلور، ممثل عن موزعي الحليب على مستوى العاصمة، إن طاقة الإنتاج بمركب الحليب لبئر خادم ارتفعت من 450 و480 ألف لتر خلال الأيام العادية إلى 550 ألف لتر عشية العيد أو الـ3 أيام الأخيرة التي تسبق العيد بزيادة 100 ألف لتر لضمان التغطية لاسيما وأن الفترة المذكورة تعرف كثرة في الطلب يتسبب فيها الزبائن لتكديسه خوفا من الندرة التي تتكرر كل أيام العيد.

وأضاف بلور انه يمكن تسجيل بعض التذبذب أو النقص وعادة ندرة في الحليب يومي العيد، غير أن الأمور تعود إلى مجراها بانتهاء تاريخ الاحتفال، لتعود مظاهر تكدس وتراكم أكياس الحليب بالصناديق عبر مختلف محلات بيعه في مشاهد تتكرر كل سنة، وتبقى ذهنيات المواطنين و"اللهفة" المعهودة أكثر ما يحدد أزمات الحليب وعودتها في مناسبات مماثلة.

أما بشأن يومي العيد فإن المركب سيضمن الحد الأدنى من الخدمات، كما سينخفض الإنتاج من 30 إلى 40 بالمائة مقارنة بالأيام العادية أو تلك التي تسبق العيد نظرا لقلة الطلب في الفترة المذكورة –حسب ما أكده المتحدث الذي أشار إلى أن الموزعين يعملون هذه الأيام ضعف نشاطهم العادي.