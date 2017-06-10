برأت، الأربعاء، محكمة الجنح بسور الغزلان في ولاية البويرة، مراسلة الشروق "فاطمة عكوش"، كما برأت المحكمة ولي التلميذة سالي آية اللذين تم متابعتهما بتهمة القذف.
تعود وقائع القضية التي جرّت مراسلة الشروق إلى أروقة العدالة، إلى الدخول المدرسي الفارط، حيث قام مدير ابتدائية صام علي ببلدية المعمورة بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بسور الغزلان ضد الزميلة "عكوش فاطمة"، وهذا بعد أن قامت هذه الأخيرة بتحرير موضوع بعنوان "مدير ابتدائية يعتدي ضربا وشتما على تلميذة بساحة العلم بالبويرة"، وهذا بناء على شكوى من ولي التلميذة التي تعرضت، حسبه، للضرب المتبوع بألفاظ مشينة في ساحة العلم، وهو ما جعل والدها يتنقل إلى مكتب الشروق بالبويرة، حاملا ملفا كاملا عن الحادثة التي تعرضت لها ابنته، والذي حتم عليه عرضها على أخصائي نفساني، بعد إصابتها بصدمة نفسية حادة، جعلتها ترفض العودة إلى المدرسة نهائيا، وأكثر من ذلك قرر والدها تحويلها إلى مدرسة أخرى تقع على بعد قرابة 7 كلم من مقر سكناه.
كما أرسل شكوى إلى مدير التربية للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير المدرسة مع الإسراع في فتح تحقيق في القضية لإنقاذ مستقبل تلميذة بريئة، وهي الشكوى التي اعتمدت عليها زميلتنا في تحرير مقالها، الذي ضمّنته رد المدير الذي نفى الواقعة. وكان وكيل الجمهورية قد طلب تسليط غرامة مالية في حق زميلتنا وولي التلميذة.
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القضية رفعها مدير مدرسة ابتدائية بالمعمورة
تبرئة مراسلة الشروق بالبويرة من تهمة القذف
سفيان ع
برأت، الأربعاء، محكمة الجنح بسور الغزلان في ولاية البويرة، مراسلة الشروق "فاطمة عكوش"، كما برأت المحكمة ولي التلميذة سالي آية اللذين تم متابعتهما بتهمة القذف.
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تعود وقائع القضية التي جرّت مراسلة الشروق إلى أروقة العدالة، إلى الدخول المدرسي الفارط، حيث قام مدير ابتدائية صام علي ببلدية المعمورة بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بسور الغزلان ضد الزميلة "عكوش فاطمة"، وهذا بعد أن قامت هذه الأخيرة بتحرير موضوع بعنوان "مدير ابتدائية يعتدي ضربا وشتما على تلميذة بساحة العلم بالبويرة"، وهذا بناء على شكوى من ولي التلميذة التي تعرضت، حسبه، للضرب المتبوع بألفاظ مشينة في ساحة العلم، وهو ما جعل والدها يتنقل إلى مكتب الشروق بالبويرة، حاملا ملفا كاملا عن الحادثة التي تعرضت لها ابنته، والذي حتم عليه عرضها على أخصائي نفساني، بعد إصابتها بصدمة نفسية حادة، جعلتها ترفض العودة إلى المدرسة نهائيا، وأكثر من ذلك قرر والدها تحويلها إلى مدرسة أخرى تقع على بعد قرابة 7 كلم من مقر سكناه.
كما أرسل شكوى إلى مدير التربية للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير المدرسة مع الإسراع في فتح تحقيق في القضية لإنقاذ مستقبل تلميذة بريئة، وهي الشكوى التي اعتمدت عليها زميلتنا في تحرير مقالها، الذي ضمّنته رد المدير الذي نفى الواقعة. وكان وكيل الجمهورية قد طلب تسليط غرامة مالية في حق زميلتنا وولي التلميذة.