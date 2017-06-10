فيما ستفتح 5 ثانويات و3 ابتدائيات جديدة أبوابها قريبا 20 حافلة جديدة لتدعيم حظيرة النقل المدرسي بالمدية

تدعمت حظيرة النقل المدرسي بالمدية وبصفة أخص تلك المتواجدة بالبلديات النائية والتي لا تتوفر على متوسطات وإكماليات بـ18 حافلة تمّ توزيعها على دفعتين لرؤساء البلديات المعنية بالعملية، وذلك حسب الحاجة والأولوية.

وأشرف على عملية التوزيع كل من الوالي والأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي عبد القادر شقوّ، وذلك لضمان أريحية أكبر لتلاميذ البلديات الرّيفية التخفيف من معاناتهم مع طول المسافات التي تفصلهم عن مقاعد الدراسة، وهو ما سيساعد حتما في تحسين تحصيلهم الدراسي والرّفع من مستواهم التعليمي.

وطالب والي المدية مصطفى العياضي، بتوجيه هذه الحافلات أيضا لخدمة الأطفال المعوزين من خلال تنظيم رحلات إستجمامية يومية نحو العاصمة وتيبازة وبومرداس لتجنيبهم خطر السباحة في البرك المائية والسدود التي تسبّبت في عديد المرّات في غرق الكثير منهم، كما طالب رؤساء البلديات بتدعيم الجمعيات الرّياضية والفرق المحلّية في تنقلاتها خلال عطلة الأسبوع، أين يكون التلاميذ في عطلة.

وكشف مدير التربية بالمدية احمد لعلاوي على هامش تسليم مفاتيح الحافلات لرؤساء البلديات، أنّ هذه العملية تعتبر مكسبا للقطاع ولتلاميذ المناطق النّائية، مضيفا أنّ قطاع التربية تدعّم بخمس ثانويات جديدة سيتم تسلّمها الموسم الدراسي المقبل، وكذا ثلاث مدارس ابتدائية، وهو ما سينقص أيضا من عناء تنقل مئات التلاميذ نحو ثانويات تبعد عن مقرّ سكنهم في أحسن الأحوال بما لا يقلّ عن 20 كلم ما من شأنه التخفيف أيضا عن ضغط النقل المدرسي.