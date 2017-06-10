إصابة نجله بجروح خطيرة وفاة رئيس بلدية أوقروت بأدرار في حادث مرور

لقي رئيس بلدية أوقروت مسعود رحماني مصرعه إثر تعرضه لحادث مرور، حسبما ذكرت، الخميس، من مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث، الأربعاء، قبيل المغرب على بعد 30 كلم من بلدية أوقروت التي كان قادما إليها من الولاية المنتدبة تيميمون على مستوى الطريق الوطني رقم 51 شمال ولاية أدرار وفق المصدر ذاته.

وأسفر الحادث عن وفاة رئيس البلدية البالغ من العمر 51 سنة الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى تيميمون وإصابة نجله (23 سنة) الذي كان يرافقه بجروح خطيرة، حيث ما يزال تحت العناية الطبية بذات المستشفى.

من جهتها، قامت مصالح الدرك الوطني بالإقليم بفتح تحقيق ميداني على الفور لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.