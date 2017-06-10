أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن السعودية وحلفاءها من الخليج أعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال تيلرسون: "نأمل أن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق" وذلك بعد أسبوعين من فرض الرياض حظراً على جارتها.
وأضاف في بيان: "نفهم أنه تم إعداد لائحة مطالب بتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين".
كما لفت الوزير الأمريكي إلى استعداده للقيام بدور الوسيط إذا فشلت الاتصالات الإقليمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يدعم حالياً الجهود التي تبذلها الكويت.
كما شدد تيلرسون على ضرورة "الوحدة" بين دول الخليج من أجل "أن نركز كل جهودنا على مكافحة الإرهاب".
وأضاف "دورنا هو تشجيع مختلف الأطراف على أن يطرحوا بوضوح كل ما يشكون منه كي يصبح حل المشكلة ممكناً".
والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم تيلرسون، أن واشنطن "دهشت"، لأن السعودية لم تقدم بعد لائحة واضحة بالمطالب بعد اتهام قطر برعاية الإرهاب.
وعمل وزير الخارجية الأمريكي بشكل مكثف في الأيام الأخيرة محاولاً نزع فتيل مواجهة محتملة بين الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقد أبدى الرئيس دونالد ترامب تعاطفاً مع موقف الرياض، قائلاً إن قطر الغنية بالغاز قدمت في السابق دعماً "رفيع المستوى" للمتطرفين.
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وزير خارجية أمريكا:
السعودية وحلفاءها أعدوا قائمة بمطالبهم من قطر
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن السعودية وحلفاءها من الخليج أعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
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وقال تيلرسون: "نأمل أن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق" وذلك بعد أسبوعين من فرض الرياض حظراً على جارتها.
وأضاف في بيان: "نفهم أنه تم إعداد لائحة مطالب بتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين".
كما لفت الوزير الأمريكي إلى استعداده للقيام بدور الوسيط إذا فشلت الاتصالات الإقليمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يدعم حالياً الجهود التي تبذلها الكويت.
كما شدد تيلرسون على ضرورة "الوحدة" بين دول الخليج من أجل "أن نركز كل جهودنا على مكافحة الإرهاب".
وأضاف "دورنا هو تشجيع مختلف الأطراف على أن يطرحوا بوضوح كل ما يشكون منه كي يصبح حل المشكلة ممكناً".
والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم تيلرسون، أن واشنطن "دهشت"، لأن السعودية لم تقدم بعد لائحة واضحة بالمطالب بعد اتهام قطر برعاية الإرهاب.
وعمل وزير الخارجية الأمريكي بشكل مكثف في الأيام الأخيرة محاولاً نزع فتيل مواجهة محتملة بين الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقد أبدى الرئيس دونالد ترامب تعاطفاً مع موقف الرياض، قائلاً إن قطر الغنية بالغاز قدمت في السابق دعماً "رفيع المستوى" للمتطرفين.