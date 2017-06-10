خلفا لــ"جوان بولاشيك" سفير أمريكي جديد بالجزائر

وافقت الحكومة الجزائرية على تعيين، "جون ب دي روشي" سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، في بيان لها.

وسيخلف "جون ب دي روشي"، السفيرة الأمريكية الحالية في الجزائر، جوان بولاشيك، التي شغلت المنصب منذ 2014.

ومعروف عن بولاشيك إجادتها للغة العربية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية، وكذا تفاعلها مع مختلف الأحداث التي تمر بها الجزائر في شتى الميادين.