خلفا لــ"جوان بولاشيك"

سفير أمريكي جديد بالجزائر

date 2017/06/22 views 264 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

وافقت الحكومة الجزائرية على تعيين، "جون ب دي روشي" سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، في بيان لها.

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وسيخلف "جون ب دي روشي"، السفيرة الأمريكية الحالية في الجزائر، جوان بولاشيك، التي شغلت المنصب منذ 2014.

ومعروف عن بولاشيك إجادتها للغة العربية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية، وكذا تفاعلها مع مختلف الأحداث التي تمر بها الجزائر في شتى الميادين.

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