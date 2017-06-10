وزير الدفاع الإسرائيلي: عباس يسعى لإشعال حرب بين "إسرائيل" وحماس

أ ف ب - الشروق أونلاين

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، بمحاولة إشعال صراع جديد بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال ليبرمان، إن عباس الذي يتزعم حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، يحاول تأجيج التوترات عبر وقف دفع ثمن الكهرباء والخدمات الأخرى في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في مؤتمر هرتسيليا الأمني قرب تل أبيب: "أبو مازن لم يقم بوقف الدفع لمرة واحدة".

وأضاف "هو ينوي مواصلة الاقتطاعات وفي غضون عدة أشهر وقف دفع ثمن الوقود والأدوية والرواتب وأمور أخرى".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "برأيي أن الإستراتيجية هي إلحاق الضرر بحماس وأيضاً جر حماس إلى صراع مع إسرائيل".

وقامت حماس بطرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع وسيطرت عليه في عام 2007. وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتزويد غزة بالكهرباء.

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يومياً، بينما لا يحصل سكان القطاع يومياً سوى على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.

وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن هذا الأمر يحصل لرفض السلطة الفلسطينية تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.

وسمحت السلطات المصرية، الأربعاء، بإدخال مليون ليتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ما يبعد مؤقتاً خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.

وبرزت خشية من أن يؤدي تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر بعد ثلاث حروب عدوانية مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.