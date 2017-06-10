اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، بمحاولة إشعال صراع جديد بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال ليبرمان، إن عباس الذي يتزعم حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، يحاول تأجيج التوترات عبر وقف دفع ثمن الكهرباء والخدمات الأخرى في قطاع غزة.
وقال ليبرمان في مؤتمر هرتسيليا الأمني قرب تل أبيب: "أبو مازن لم يقم بوقف الدفع لمرة واحدة".
وأضاف "هو ينوي مواصلة الاقتطاعات وفي غضون عدة أشهر وقف دفع ثمن الوقود والأدوية والرواتب وأمور أخرى".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "برأيي أن الإستراتيجية هي إلحاق الضرر بحماس وأيضاً جر حماس إلى صراع مع إسرائيل".
وقامت حماس بطرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع وسيطرت عليه في عام 2007. وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتزويد غزة بالكهرباء.
وكانت حكومة الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يومياً، بينما لا يحصل سكان القطاع يومياً سوى على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن هذا الأمر يحصل لرفض السلطة الفلسطينية تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.
وسمحت السلطات المصرية، الأربعاء، بإدخال مليون ليتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ما يبعد مؤقتاً خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.
وبرزت خشية من أن يؤدي تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر بعد ثلاث حروب عدوانية مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1الشاهد ينجو من كمين سياسي في الرباط
2الجيش العراقي: "داعش" يفجر مسجد النوري في الموصل
3ماكرون: رحيل الأسد لم يعد أولوية بالنسبة لنا
4السعودية وحلفاءها أعدوا قائمة بمطالبهم من قطر
5قراصنة روس استهدفوا 21 ولاية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
أبو بكر خالد سعد الله
تونس الرياضيات... وتونس السياحة
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
الفيديو
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
وزير الدفاع الإسرائيلي:
عباس يسعى لإشعال حرب بين "إسرائيل" وحماس
أ ف ب - الشروق أونلاين
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، بمحاولة إشعال صراع جديد بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.
تغطيات ذات صلة
أمير قطر يهنأ العاهل السعودي وولي عهده الجديد
عباس يسعى لإشعال حرب بين "إسرائيل" وحماس
أمريكا لتركيا: سنسترد الأسلحة من الأكراد بعد هزيمة "داعش"
السعودية وحلفاءها أعدوا قائمة بمطالبهم من قطر
قراصنة روس استهدفوا 21 ولاية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وقال ليبرمان، إن عباس الذي يتزعم حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، يحاول تأجيج التوترات عبر وقف دفع ثمن الكهرباء والخدمات الأخرى في قطاع غزة.
وقال ليبرمان في مؤتمر هرتسيليا الأمني قرب تل أبيب: "أبو مازن لم يقم بوقف الدفع لمرة واحدة".
وأضاف "هو ينوي مواصلة الاقتطاعات وفي غضون عدة أشهر وقف دفع ثمن الوقود والأدوية والرواتب وأمور أخرى".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "برأيي أن الإستراتيجية هي إلحاق الضرر بحماس وأيضاً جر حماس إلى صراع مع إسرائيل".
وقامت حماس بطرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع وسيطرت عليه في عام 2007. وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتزويد غزة بالكهرباء.
وكانت حكومة الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يومياً، بينما لا يحصل سكان القطاع يومياً سوى على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن هذا الأمر يحصل لرفض السلطة الفلسطينية تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.
وسمحت السلطات المصرية، الأربعاء، بإدخال مليون ليتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ما يبعد مؤقتاً خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.
وبرزت خشية من أن يؤدي تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر بعد ثلاث حروب عدوانية مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.