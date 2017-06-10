تقديم التوأم مرتكبي الجريمة في حق الأستاذ الجامعي بتيبازة

أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، الخميس، قضية الجريمة التي هزت ولاية تيبازة ليلة الأحد الماضي، التي راح ضحيتها أستاذ جامعي على يد توأم في 23 من عمرهما، أحالها على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات في هذه.

التوأم تم تقديمهما، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الذي استمع إلى المشتبه فيهما وكذا والدهما.

كما استمع إلى عائلة الضحية قبل أن يحيلها على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائط التواصل الاجتماعي على أساس أن أسباب الجريمة هي منع الأستاذ الطالبين من الغش قبل أن تكشف تحقيقات الأمن أن القضية لا علاقة لها بالدراسة وهو ما أكده أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي.