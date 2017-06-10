علي فضيل في اختتام مسابقة "الماهر" لحفظ القرآن الكريم: البرامج الدينية لـ "الشروق" كرّست الوسطية وحافظت على المرجعية الوطنية

وعد المدير العام لمجمع "الشروق" للإعلام، الأستاذ علي فضيل، باعتماد برمجة جديدة وقوية ضمن الحصص الدينية ما بعد رمضان، على اعتبار أن "الدين ليس محصورا في الشهر الفضيل"، بل تعود جمهور "الشروق" على برامج قوية طيلة السنة، مثل "نفحات الجمعة" التي وعد المدير بتطويرها مباشرة بعد العيد.

وأضاف علي فضيل، الذي كان يتحدث على هامش اختتام مسابقة الماهر لحفظ القرآن وتتويج الفائزين، أن ""الشروق" عملت خلال الشهر الفضيل على تكريس الوسطية والاعتدال في اختيار البرامج الدينية للشبكة الرمضانية"، وهو ما تم فعلا حيث تم تخصص ما يزيد عن 25 بالمائة من البرامج المختارة بعناية للجانب الديني، والأخلاقي، علما أن المبدأ الأساسي في الاختيار تمثل في الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية، والتركيز على الإنتاج المحلي وعلى ما تقدمه قناة "الشروق" تحديدا مثلما كان الأمر بالنسبة إلى برنامج "مفاتيح الجنة، وأيضا أعلام ومعالم، رسائل الحرمين، مكارم الأخلاق، وغيرها من الحصص.