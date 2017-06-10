بطل مسلسل "عاشور العاشر 2"، "الجنرال فارس": نعم.."ماريا" زوجتي في الواقع.. وهذه حقيقة "الفليشة"!

وعد الممثل الفكاهي محمد يبدري، المشاهدين بإنتاج موسم ثالث من البرنامج الغنائي "راب نيوز واه" السنة القادمة، وهذا بعد تحقيقه متابعة جيدة ومهمة خلال عرضه طيلة أيام شهر رمضان على قناة "الشروق نيوز"، وهو الذي يعالج قضايا سياسية واجتماعية في طابع موسيقي هزلي.

في فيديو مباشر نشره على صفحته في "الفايسبوك"، من منزله الكائن مقره بولاية "مينيسوتا" غرب أمريكا، أكد "الجنرال فارس"، المعلومة المتداولة في مواقع "السوشيل ميديا" أنه الزوج الحقيقي للممثلة الأمريكية من أصول جزائرية، طاوس كلار خازم، زميلته في مسلسل "عاشور العاشر 2" وصاحبة دور "ماريا"، موضحا في هذا الصدد:" نعم نحن متزوجان منذ 1 جانفي 2009، وأنا أكبر منها بعام من مواليد 1980، طاوس والدها أمريكي وأمها من تيزي وزو، عشنا في الجزائر ولعبنا في المسرح ونحن مقيمان في أمريكا حاليا، قصة زواجنا يفوق عمرها 8 سنوات".

وعن هوية الرجل الذي قام برمي السهم على المملكة العاشورية في آخر مشهد من السلسلة، قال "الجنرال فارس": صراحة أنا أعرف هوية الرجل الملثم لكن لا أستطيع البوح باسمه، نتمنى أن يكون هناك موسم ثالث من "عاشور العاشر" حتى تكتشفوا حقيقة صاحب "الفليشة" والضحية التي تصيبها.

وبخصوص جديده الفني، كشف يبدري أنه سيشارك في مسرحية باللغة الإنجليزية رفقة زوجته الطاوس تحمل عنوان "Sunrise at midnight" (شروق في منتصف الليل) من 20 إلى 30 جويلية المقبل في مسرح (dreamland ) أو "بلاد الأحلام" بمنطقة "منيابوليس" في ولاية "مينيسوتا".