الطرقات تبيد 32 شخصا خلال 25 يوما من رمضان

سجلت مصالح الأمن الوطني وفاة 32 شخصا وجرح 962 آخر في 805 حادث مروري سجل بمختلف ولايات الوطن خلال الـ 25 يوما من رمضان الكريم. وقال عميد الشرطة بمديرية الأمن العمومي نائب مدير الوقاية والحركة المرورية رشيد غزلي إنه ومقارنة مع نفس الفترة من 2016، فإنه تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات بأربع وفيات أي بنسبة تقدر بـ 11 بالمئة، وتراجع في عدد الجرحى من 1049 إلى 962 أي بنسبة قدرها 8 بالمئة، إلى جانب تسجيل تراجع في عدد الحوادث من 952 حادث مروري إلى 805 حادث أي بنسبة تقدر بنحو 16 بالمئة.

وأرجع المتحدث أسباب الحوادث نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية إلى العنصر البشري وحالة المركبات كسببين رئيسيين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الخطة الأمنية المرورية الفاعلة التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني حاليا قد أسهمت بشكل ملحوظ في تراجع عدد حوادث المرور مبرزا أهمية إدراج التربية المرورية ودعم التحسيس والتوعية من خلال التقرب من السائقين. الوسائل الحديثة التي تعنى بأمن الطرقات كانت هي الأخرى من ضمن ما تطرق إليه المتحدث الذي أكد لجوء المديرية إلى اقتناء كاميرات لدعم سيارات الشرطة المرورية بجهاز التلفزة الذي يهدف إلى التقاط صور حول حالة الطرقات.