نجوم رمضان طارق العربي طرقان في الجزائر بعد رمضان

علمت "الشروق" أن الفنان والملحن الجزائري - السوري، طارق العربي طرقان، سيحل بالجزائر بعد شهر رمضان المبارك، في أول زيارة له إلى بلده الأصلي منذ أكثر من 50 سنة، وذلك لتنشيط حفلات وعروض غنائية للأطفال لأول مرة في البلاد.

ومعلوم أن طارق العربي طرقان الذي ينحدر من معسكر، هو من مؤسسي قناة "سبيستون" للرسوم المتحركة، وعرف رفقة ابنه محمد في أداء وتلحين الكارتونات المدبلجة مع شركة "الزهرة"، منها رسوم "كابتن ماجد" و"سيمبا"، خلال مسيرة فنية فاقت ربع قرن من الزمن، كما سبق له القيام بجولات وعروض "الكوميك كون" في مختلف الدول العربية.