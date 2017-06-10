ستة أشهر حبسا غير نافذ لشاب مجّد داعش في الفايسبوك بسطيف

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، الأربعاء، بإدانة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ

وحسب قرار الإحالة، وما ورد في جلسة المحاكمة، أن المتهم، ألقي عليه القبض متلبسا داخل مقهى إنترنت، ينشر على صفحته الخاصة في الفايسبوك التي أطلق عليها اسم محمد الجزائري قراصنة الخلافة، صور تمجد عناصر داعش، زيادة على هذا كان على اتصال مع شاب من وهران له نفس الفكر الدّاعشي. ممثل النيابة العامة اعتبر أن الجرم الذي اقترفه الشاب خطير على البلاد والعباد، ولهذا التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا عليه، عكس دفاع المتهم، إذ أكدت الأستاذة، خلال المرافعة، أن ما قام به موكلها يدخل في خانة الاستهزاء فقط، بحكم أن هذا الشاب غير مثقف وهو راعي غنم، وليست له أي صلة بهذا التنظيم الإرهابي.