تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيام المقبلة، في ملف يتعلق بشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، احترفوا تزوير الأوراق النقدية والعملة وطرحها للتداول بأسواق العاصمة، يخص الأوراق من فئة 1000 دج، حيث سيمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة عن تهم تكوين جمعية أشرار، وتزوير عملة ذات سعر قانوني داخل وخارج الوطن، والمشاركة في توزيع الأوراق النقدية، وكذا تهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية.
وحسب ما تضمنه ملف القضية، فقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بالشبكة إثر معلومات وردتها عن وجود أشخاص مشبوهين بضواحي العاصمة احترفوا تزوير العملة.
وبناء على المعلومات المتوفرة باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، لتسفر عن توقيف شخص مشتبه فيه، عثر بحوزته أثناء تفتيشه على مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، تبين بعد إخضاعها للخبرة العلمية، أنها مستنسخة من ورقة ذات فئة 1000 دج عن طريق طابعة ليزر، وبمواصلة التحقيق واستجواب المتهم، كشف هذا الأخير عن هويات وأسماء بقية شركائه المتورطين بالقضية، حيث استطاعت مصالح الأمن انطلاقا من تصريحاته، توقيف البقية وحجز مبالغ مالية مزورة وغير مزورة، إلى جانب أجهزة ومعدات كانت تستعمل في عملية التقليد والتزوير، منها طابعة وناسخة للورق، إضافة إلى جهاز إعلام آلي، كما اتضح أيضا أن أفراد العصابة استغلوا مرآبا لتزوير الأوراق النقدية، ثم بيعها بـ 150 دج للورقة ذات 1000 دج، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة.
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محاكمة عصابة حاولت إغراق العاصمة بالأوراق النقدية المزورة
مريم. ز
تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيام المقبلة، في ملف يتعلق بشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، احترفوا تزوير الأوراق النقدية والعملة وطرحها للتداول بأسواق العاصمة، يخص الأوراق من فئة 1000 دج، حيث سيمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة عن تهم تكوين جمعية أشرار، وتزوير عملة ذات سعر قانوني داخل وخارج الوطن، والمشاركة في توزيع الأوراق النقدية، وكذا تهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية.
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وحسب ما تضمنه ملف القضية، فقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بالشبكة إثر معلومات وردتها عن وجود أشخاص مشبوهين بضواحي العاصمة احترفوا تزوير العملة.
وبناء على المعلومات المتوفرة باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، لتسفر عن توقيف شخص مشتبه فيه، عثر بحوزته أثناء تفتيشه على مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، تبين بعد إخضاعها للخبرة العلمية، أنها مستنسخة من ورقة ذات فئة 1000 دج عن طريق طابعة ليزر، وبمواصلة التحقيق واستجواب المتهم، كشف هذا الأخير عن هويات وأسماء بقية شركائه المتورطين بالقضية، حيث استطاعت مصالح الأمن انطلاقا من تصريحاته، توقيف البقية وحجز مبالغ مالية مزورة وغير مزورة، إلى جانب أجهزة ومعدات كانت تستعمل في عملية التقليد والتزوير، منها طابعة وناسخة للورق، إضافة إلى جهاز إعلام آلي، كما اتضح أيضا أن أفراد العصابة استغلوا مرآبا لتزوير الأوراق النقدية، ثم بيعها بـ 150 دج للورقة ذات 1000 دج، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة.