متهم باستغلال الوظيفة الحبس النافذ لمدير سابق لـ"كناك" بوهران

قضت محكمة جنح وهران، قبل يومين، بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين 3 أشهر وسنتين حبسا نافذا، في حق مدير وكالة كناك وهران سابقا، وممون مشاريع، عن تهمة النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.

ووجهت إلى المدير السابق لوكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بوهران "كناك"، تهمة سوء استغلال الوظيفة، بدعوى أنه سهل عملية الحصول على قرض، عن طريق منح الشيك الثاني دون إرسال مراقب للعتاد، لتواطئه مع المتابع معه في قضية الحال، غير أن المعني، أكد أن عملية وضع الشيك الثاني في الخدمة تمت بطريقة قانونية، على أساس أن بعث المراقب لم يعد ضروريا.

في حين، المتابع الثاني الممثل في شخص ممون مشاريع تخص المستفيدين من برنامج دعم الدولة، فقد تورط في قبض الشيك الأول لمشروعين خاصين بتوفير عتاد مخبرة وبناء، دون توفير العتاد لأصحابه، لتتم متابعته عن فعل النصب والاحتيال، وهو الذي نفى ما نسب إليه من أفعال، بداعي أنه وفر العتاد لأصحابه.

يذكر، أن وكيل الجمهورية كان قد التمس، توقيع عقوبات تراوحت ما بين 2 و3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية مفروضة السداد في حق المتابعين، قبل أن تقضي هيئة المحكمة بتوقيع الحكم المذكور أعلاه.