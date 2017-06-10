توقيف تونسي بحوزته ذخيرة بتبسة

date 2017/06/23 views 105 comments 0
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icon-writer ج. د

أوقفت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المركز الحدودي بوشبكة وأثناء القيام بالإجراءات الجمركية مسافرا من جنسية تونسية كان بصدد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني، وذلك على متن سيارة من نوع "سيتروان"..

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وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من الذخيرة قدرت بـ 25 خرطوشة عيار 16 مخبأة بإحكام داخل المقعد الأمامي للسائق. 

وفي السياق تم حجز الذخيرة والسيارة مع تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه. 

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