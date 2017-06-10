أوقفت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المركز الحدودي بوشبكة وأثناء القيام بالإجراءات الجمركية مسافرا من جنسية تونسية كان بصدد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني، وذلك على متن سيارة من نوع "سيتروان"..
وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من الذخيرة قدرت بـ 25 خرطوشة عيار 16 مخبأة بإحكام داخل المقعد الأمامي للسائق.
وفي السياق تم حجز الذخيرة والسيارة مع تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف مجرم خطير عبر صور تحدى بها مصالح الأمن في الفايسبوك
2حجز 148 كلغ من اللحوم الفاسدة خلال رمضان بإيليزي
3الحبس غير النافذ لشاب مجّد "داعش" في سطيف
4وفاة رئيس بلدية أوقروت بأدرار في حادث مرور
5تقديم التوأم مرتكبي الجريمة في حق الأستاذ الجامعي بتيبازة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
الفيديو
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
توقيف تونسي بحوزته ذخيرة بتبسة
ج. د
أوقفت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المركز الحدودي بوشبكة وأثناء القيام بالإجراءات الجمركية مسافرا من جنسية تونسية كان بصدد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني، وذلك على متن سيارة من نوع "سيتروان"..
تغطيات ذات صلة
توقيف تونسي بحوزته ذخيرة بتبسة
الحبس النافذ لمدير سابق لـ"كناك" بوهران
ستة أشهر حبسا غير نافذ لشاب مجّد داعش في الفايسبوك بسطيف
العثور على جثة جزار معلقة بسقف إسطبل في قالمة
محافظ حسابات يفجّر فضيحة مدوّية ويتقدم بشكوى رسمية
وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من الذخيرة قدرت بـ 25 خرطوشة عيار 16 مخبأة بإحكام داخل المقعد الأمامي للسائق.
وفي السياق تم حجز الذخيرة والسيارة مع تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه.