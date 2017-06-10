هو ليس عنوانا للإثارة أو شد الانتباه أو للتمويه، بل هو حقيقة مرة جدا للأسف الشديد، طالت ثروة الطارف النادرة، خصوصا والجزائر عموما، التي من المفروض أن تتحرك الجهات المعنية وتحميها وأن ينتفض الكل ضد هذه الجريمة التي أبادت تقريبا هذه الثروة التي يفتقدها جيراننا ودول أخرى.
ففي الوقت الذي تفطر فيه العديد من العائلات الطارفية باللحوم بكل أنواعها البيضاء والحمراء، هناك عائلات أخرى تستمتع بأكل نوع آخر ومميز من اللحوم وهو لحم الأيل البربري المعروف محليا بـ"الوحشي"، حيث استطلعنا الأمر عند بعض بلديات الولاية، خاصة تلك التي يكثر فيها هذا الحيوان النادر، على غرار بلدية عصفور تحديدا في جبال بوعباد ومنطقة جبلية تسمى بالوردة، حيث أكد لنا بعض السكان أن هناك العديد من العائلات التي أفطرت على لحم الوحشي (الشافي من عديد الأمراض) طيلة رمضان من دون شفقة ولا رحمة، خاصة أنه يصطاد بطرق غير قانونية، يذبح ويسلخ في الغابة والجبال التي يعيش فيها، وذلك من دون تحرك المعنيين حسب ذات السكان الذين حكوا لنا قصصا كثيرة عن الاصطياد والعبث بهذه الثروة الحيوانية النادرة حيث يأملون وضع حد لهذه الجرائم المسكوت عنها...
وللأمانة، فقد سبق لرئيس البلدية أن طرح هذا المشكل على السلطات المحلية، خلال اجتماع تنفيذي موسع محملا إياهم المسؤولية في وضع حد لما يحدث لقطيع الأيل البربري من إبادة على مستوى بلديته والطارف ككل، هذه الأخيرة التي تشتهر به عالميا وتزين به مدخلها الشرقي إلى جانب نافورة مائية جميلة... ترى فهل ستتحرك السلطات التي وعدت بالنظر في هذا المشكل قريبا.
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هل ستتحرك الجهات المعنية يوما ما؟
عائلات أفطرت على لحم "الأيل البربري" النادر طيلة رمضان
س. ك
هو ليس عنوانا للإثارة أو شد الانتباه أو للتمويه، بل هو حقيقة مرة جدا للأسف الشديد، طالت ثروة الطارف النادرة، خصوصا والجزائر عموما، التي من المفروض أن تتحرك الجهات المعنية وتحميها وأن ينتفض الكل ضد هذه الجريمة التي أبادت تقريبا هذه الثروة التي يفتقدها جيراننا ودول أخرى.
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ففي الوقت الذي تفطر فيه العديد من العائلات الطارفية باللحوم بكل أنواعها البيضاء والحمراء، هناك عائلات أخرى تستمتع بأكل نوع آخر ومميز من اللحوم وهو لحم الأيل البربري المعروف محليا بـ"الوحشي"، حيث استطلعنا الأمر عند بعض بلديات الولاية، خاصة تلك التي يكثر فيها هذا الحيوان النادر، على غرار بلدية عصفور تحديدا في جبال بوعباد ومنطقة جبلية تسمى بالوردة، حيث أكد لنا بعض السكان أن هناك العديد من العائلات التي أفطرت على لحم الوحشي (الشافي من عديد الأمراض) طيلة رمضان من دون شفقة ولا رحمة، خاصة أنه يصطاد بطرق غير قانونية، يذبح ويسلخ في الغابة والجبال التي يعيش فيها، وذلك من دون تحرك المعنيين حسب ذات السكان الذين حكوا لنا قصصا كثيرة عن الاصطياد والعبث بهذه الثروة الحيوانية النادرة حيث يأملون وضع حد لهذه الجرائم المسكوت عنها...
وللأمانة، فقد سبق لرئيس البلدية أن طرح هذا المشكل على السلطات المحلية، خلال اجتماع تنفيذي موسع محملا إياهم المسؤولية في وضع حد لما يحدث لقطيع الأيل البربري من إبادة على مستوى بلديته والطارف ككل، هذه الأخيرة التي تشتهر به عالميا وتزين به مدخلها الشرقي إلى جانب نافورة مائية جميلة... ترى فهل ستتحرك السلطات التي وعدت بالنظر في هذا المشكل قريبا.