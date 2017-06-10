كللت التحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الأمن الخارجي بالمحمل بخنشلة، خلال اليومين الآخرين، بخصوص الحريق المهول الذي شب داخل مقر شركة التبغ والكبريت بتازوقاغت، مخلفا خسائر مادية جد معتبرة، بعد أن أتت ألسنة النيران على مخزون الشركة كله، من مادة التبغ والكبريت، إلى جانب إصابة مجموعة من العمال ومواطني المدينة باختناقات حادة، جراء الدخان الكثيف المتصاعد من المقر، كللت التحريات الأولية، بتوقيف 05 أشخاص.
المعنيون ينحدرون من مدينة ششار، بجنوب الولاية، وبحوزتهم كميات معتبرة من مادة التبغ والكبريت، استولى عليها الموقوفين في ظروف غامضة سواء خلال أم قبل عملية الحريق، حيث يخضع المشتبهون إلى التحقيق، بغية الوصول إلى تفاصيل أكثر عن العملية.
وكان حريق قد اندلع قبل يومين، داخل مقر شركة التبغ والكبريت، بمدينة تازوقاغت بخنشلة، مخلفا خسائر مادية جد معتبرة، في مادة التبغ، إلى جانب إصابة 27 شخصا باختناقات حادة، جراء دخان الحريق، المنبعث من مقر الشركة، لا سيما بعد أن وجدت مصالح الحماية المدنية صعوبة كبيرة، في إخماد النيران، والدخول أصلا إلى المقر، لأسباب قالت عنها آنذاك مصادر "الشروق" إنها مجهولة، ولا تزال غامضة، فتحت بخصوصها مصالح الأمن تحقيقا، لتحديد أسباب هذا الحريق، الذي شب في المؤسسة الاقتصادية الوحيدة بالمنطقة، لا سيما أن ألسنة النيران أتت في لمح البصر، على كل الكميات المخزونة، بمقر الشركة، من تبغ وكبريت، وسط ذهول وحيرة سكان المنطقة، قبل أن تتوصل أول التحقيقات إلى تورط 05 أشخاص في نهب كميات معتبرة من التبغ، ليتم استرجاعها، وتوقيفهم بمدينة ششار، حيث لا يزال التحقيق جاريا في القضية، التي تحوم بخصوصها علامات استفهام كبيرة.
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تداعيات حادثة احتراق شركة التبغ والكبريت بخنشلة
توقيف 5 أشخاص واسترجاع كميات معتبرة من التبغ
طارق. م
كللت التحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الأمن الخارجي بالمحمل بخنشلة، خلال اليومين الآخرين، بخصوص الحريق المهول الذي شب داخل مقر شركة التبغ والكبريت بتازوقاغت، مخلفا خسائر مادية جد معتبرة، بعد أن أتت ألسنة النيران على مخزون الشركة كله، من مادة التبغ والكبريت، إلى جانب إصابة مجموعة من العمال ومواطني المدينة باختناقات حادة، جراء الدخان الكثيف المتصاعد من المقر، كللت التحريات الأولية، بتوقيف 05 أشخاص.
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المعنيون ينحدرون من مدينة ششار، بجنوب الولاية، وبحوزتهم كميات معتبرة من مادة التبغ والكبريت، استولى عليها الموقوفين في ظروف غامضة سواء خلال أم قبل عملية الحريق، حيث يخضع المشتبهون إلى التحقيق، بغية الوصول إلى تفاصيل أكثر عن العملية.
وكان حريق قد اندلع قبل يومين، داخل مقر شركة التبغ والكبريت، بمدينة تازوقاغت بخنشلة، مخلفا خسائر مادية جد معتبرة، في مادة التبغ، إلى جانب إصابة 27 شخصا باختناقات حادة، جراء دخان الحريق، المنبعث من مقر الشركة، لا سيما بعد أن وجدت مصالح الحماية المدنية صعوبة كبيرة، في إخماد النيران، والدخول أصلا إلى المقر، لأسباب قالت عنها آنذاك مصادر "الشروق" إنها مجهولة، ولا تزال غامضة، فتحت بخصوصها مصالح الأمن تحقيقا، لتحديد أسباب هذا الحريق، الذي شب في المؤسسة الاقتصادية الوحيدة بالمنطقة، لا سيما أن ألسنة النيران أتت في لمح البصر، على كل الكميات المخزونة، بمقر الشركة، من تبغ وكبريت، وسط ذهول وحيرة سكان المنطقة، قبل أن تتوصل أول التحقيقات إلى تورط 05 أشخاص في نهب كميات معتبرة من التبغ، ليتم استرجاعها، وتوقيفهم بمدينة ششار، حيث لا يزال التحقيق جاريا في القضية، التي تحوم بخصوصها علامات استفهام كبيرة.