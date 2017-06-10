تطابق في الأسماء يترتب عليه خطأ مهني منح منصب عمل لمرشحة لم تجتز الامتحان بقالمة

أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، مديرية التربية، لولاية أم البواقي، عن نتائج مسابقة التوظيف على أساس الاختبار، للالتحاق بمنصب عون إدارة، حيث حملت القائمة الاسمية للناجحين اسم فتاة قامت بإيداع ملف المسابقة لكنها لم تشارك أصلا فيها، كون الاختبار تم برمجته في يومي الثالث والرابع من شهر مارس المنقضي، بجامعة 8 ماي مجمع سويداني بوجمعة.

ويتعلّق الأمر بالمسماة مخلوف خولة، التي تطابق اسمها مع اسم مرشحة أخرى مع وجود تسلسل في رقم التسجيل، إلاّ أنّ المرشحة الثانية لم تجتز المسابقة، حيث تفاجأت بدورها حسب تقرير رفعته إلى مديرية التربية بأم البواقي، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، بورود اسمها في قائمة الناجحين وأكدت في القرير ذاته أنّها لم تجتز المسابقة أصلا، ليبقى مصير الناجحة الحقيقية معلّقا إلى حين تدخل جامعة قالمة من أجل استدراك الأمر. مخلوف خولة التي اجتازت المسابقة تحصلت على بيان من الجامعة ذاتها يثبت مشاركتها في المسابقة ويثبت أيضا غياب المترشحة الثانية التي تحمل نفس الاسم واللقب عن المسابقة.

مدير التربية بولاية أم البواقي، صرّح في اتصال بـ "الشروق"، أنّ الخطأ حدث على مستوى جامعة قالمة ولا يحق له قانونا تغيير النتائج، كما أكّد أنه سيقوم بمراسلة الجهة المذكورة من أجل التدقيق في النتائج المرسلة، فيما طالبت الآنسة خولة مخلوف التي كانت ضحية تطابق في الأسماء، الجهات الوصية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بضرورة التدخل من أجل إيجاد حل للوضع القائم قبل انتهاء الآجال القانونية للطعون.