أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، مديرية التربية، لولاية أم البواقي، عن نتائج مسابقة التوظيف على أساس الاختبار، للالتحاق بمنصب عون إدارة، حيث حملت القائمة الاسمية للناجحين اسم فتاة قامت بإيداع ملف المسابقة لكنها لم تشارك أصلا فيها، كون الاختبار تم برمجته في يومي الثالث والرابع من شهر مارس المنقضي، بجامعة 8 ماي مجمع سويداني بوجمعة.
ويتعلّق الأمر بالمسماة مخلوف خولة، التي تطابق اسمها مع اسم مرشحة أخرى مع وجود تسلسل في رقم التسجيل، إلاّ أنّ المرشحة الثانية لم تجتز المسابقة، حيث تفاجأت بدورها حسب تقرير رفعته إلى مديرية التربية بأم البواقي، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، بورود اسمها في قائمة الناجحين وأكدت في القرير ذاته أنّها لم تجتز المسابقة أصلا، ليبقى مصير الناجحة الحقيقية معلّقا إلى حين تدخل جامعة قالمة من أجل استدراك الأمر. مخلوف خولة التي اجتازت المسابقة تحصلت على بيان من الجامعة ذاتها يثبت مشاركتها في المسابقة ويثبت أيضا غياب المترشحة الثانية التي تحمل نفس الاسم واللقب عن المسابقة.
مدير التربية بولاية أم البواقي، صرّح في اتصال بـ "الشروق"، أنّ الخطأ حدث على مستوى جامعة قالمة ولا يحق له قانونا تغيير النتائج، كما أكّد أنه سيقوم بمراسلة الجهة المذكورة من أجل التدقيق في النتائج المرسلة، فيما طالبت الآنسة خولة مخلوف التي كانت ضحية تطابق في الأسماء، الجهات الوصية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بضرورة التدخل من أجل إيجاد حل للوضع القائم قبل انتهاء الآجال القانونية للطعون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1عائلات أفطرت على لحم "الأيل البربري" النادر طيلة رمضان
2العثور على جثة جزار معلقة بسقف إسطبل في قالمة
3محافظ حسابات يفجّر فضيحة مدوّية ويتقدم بشكوى رسمية
4تقديم التوأم مرتكبي الجريمة في حق الأستاذ الجامعي بتيبازة
5وفاة رئيس بلدية أوقروت بأدرار في حادث مرور
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
سليم قلالة
زكاتنا.. من غالب قوتنا؟
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
الفيديو
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
تطابق في الأسماء يترتب عليه خطأ مهني
منح منصب عمل لمرشحة لم تجتز الامتحان بقالمة
آمال شيبان
أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، مديرية التربية، لولاية أم البواقي، عن نتائج مسابقة التوظيف على أساس الاختبار، للالتحاق بمنصب عون إدارة، حيث حملت القائمة الاسمية للناجحين اسم فتاة قامت بإيداع ملف المسابقة لكنها لم تشارك أصلا فيها، كون الاختبار تم برمجته في يومي الثالث والرابع من شهر مارس المنقضي، بجامعة 8 ماي مجمع سويداني بوجمعة.
تغطيات ذات صلة
منح منصب عمل لمرشحة لم تجتز الامتحان بقالمة
توقيف 5 أشخاص واسترجاع كميات معتبرة من التبغ
عائلات أفطرت على لحم "الأيل البربري" النادر طيلة رمضان
عمال وأصحاب ورشات الجزائر البيضاء يحتجون في المسيلة
توقيف تونسي بحوزته ذخيرة بتبسة
ويتعلّق الأمر بالمسماة مخلوف خولة، التي تطابق اسمها مع اسم مرشحة أخرى مع وجود تسلسل في رقم التسجيل، إلاّ أنّ المرشحة الثانية لم تجتز المسابقة، حيث تفاجأت بدورها حسب تقرير رفعته إلى مديرية التربية بأم البواقي، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، بورود اسمها في قائمة الناجحين وأكدت في القرير ذاته أنّها لم تجتز المسابقة أصلا، ليبقى مصير الناجحة الحقيقية معلّقا إلى حين تدخل جامعة قالمة من أجل استدراك الأمر. مخلوف خولة التي اجتازت المسابقة تحصلت على بيان من الجامعة ذاتها يثبت مشاركتها في المسابقة ويثبت أيضا غياب المترشحة الثانية التي تحمل نفس الاسم واللقب عن المسابقة.
مدير التربية بولاية أم البواقي، صرّح في اتصال بـ "الشروق"، أنّ الخطأ حدث على مستوى جامعة قالمة ولا يحق له قانونا تغيير النتائج، كما أكّد أنه سيقوم بمراسلة الجهة المذكورة من أجل التدقيق في النتائج المرسلة، فيما طالبت الآنسة خولة مخلوف التي كانت ضحية تطابق في الأسماء، الجهات الوصية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بضرورة التدخل من أجل إيجاد حل للوضع القائم قبل انتهاء الآجال القانونية للطعون.