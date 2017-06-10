إسبانية وإيفوارية تعلنان إسلامهما بتبسة

أعلنت، مساء الأربعاء، فتاتان من إسبانيا وكوت ديفوار، إسلامهما أمام العشرات من المواطنين، بالمسجد الكبير بمدينة تبسة، تزامنا مع حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وهو الحفل الذي حضره والي ولاية تبسة، والسلطات المحلية والأمنية..

وقد اختارت الفتاة الإسبانية، البالغة من العمر 20 سنة التي كانت مسيحية، اسم عائشة، تأسيا بأم المؤمنين، رضي الله عنها، في حين اختارت الفتاة الإيفوارية التي تركت الدين المسيحي، اسم جوهرة، متمنية أن تكون جوهرة على الإسلام كما قالت بلغة فرنسية، وقد تم تكريم الفتاتين من جموع الحاضرين ومن السلطات، ومنحهما مصحفين شريفين مترجمين إلى اللغة الفرنسية، ورغم صعوبة التحدث باللغة العربية، فقد قرأت الفتاتان آيات من القرآن الكريم، على مسامع الحضور الذين هزوا القاعة بالتكبير والتهليل، وحتى بذرف الدموع من شدة التأثر، وعلمنا أن الشابتين ستعلنان قريبا قرانهما مع شابين من المنطقة وكل منهما تعيش حاليا لدى عائلة عريقة في مدينة تبسة.