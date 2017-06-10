قتل 472 مدنياً في أعلى حصيلة بين المدنيين خلال شهر في غارات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ بدء ضرباته الجوية في البلاد في سبتمبر 2014، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن المرصد وثق خلال الشهر الممتد من 23 ماي الفائت حتى 23 جوان، مقتل 472 مدنياً بينهم 137 طفلاً في غارات للتحالف الدولي، أي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يوماً بين أفريل وماي.
وسقط القتلى، وفق المرصد، في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق).
وكان المرصد السوري وثق في الفترة الممتدة بين 23 أفريل و23 ماي مقتل 225 مدنياً.
وبذلك، يكون عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا "جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية" منذ بدء حملته في سوريا "1954 مدنياً بينهم 456 طفلاً"، حسب المرصد.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ السادس من جوان معارك داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، في إطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو ثمانية أشهر بدعم من التحالف الدولي.
ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم محافظة دير الزور المحاذية.
ويؤكد التحالف الدولي الذي بدأ تنفيذ ضربات ضد المتشددين في العراق في أوت 2014 قبل أن يوسع حملته إلى سوريا في سبتمبر من العام ذاته، أن الجهاديين يستهدفون المدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية، ما يجعل من الصعب تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
وبالإضافة إلى المدنيين، وثق المرصد خلال الفترة ذاتها بين ماي وجوان مقتل "294 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية في غارات التحالف".
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المرصد السوري:
472 قتيلاً مدنياً في غارات للتحالف في أعلى حصيلة خلال شهر
أ ف ب - الشروق أونلاين
قتل 472 مدنياً في أعلى حصيلة بين المدنيين خلال شهر في غارات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ بدء ضرباته الجوية في البلاد في سبتمبر 2014، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.
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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن المرصد وثق خلال الشهر الممتد من 23 ماي الفائت حتى 23 جوان، مقتل 472 مدنياً بينهم 137 طفلاً في غارات للتحالف الدولي، أي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يوماً بين أفريل وماي.
وسقط القتلى، وفق المرصد، في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق).
وكان المرصد السوري وثق في الفترة الممتدة بين 23 أفريل و23 ماي مقتل 225 مدنياً.
وبذلك، يكون عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا "جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية" منذ بدء حملته في سوريا "1954 مدنياً بينهم 456 طفلاً"، حسب المرصد.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ السادس من جوان معارك داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، في إطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو ثمانية أشهر بدعم من التحالف الدولي.
ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم محافظة دير الزور المحاذية.
ويؤكد التحالف الدولي الذي بدأ تنفيذ ضربات ضد المتشددين في العراق في أوت 2014 قبل أن يوسع حملته إلى سوريا في سبتمبر من العام ذاته، أن الجهاديين يستهدفون المدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية، ما يجعل من الصعب تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
وبالإضافة إلى المدنيين، وثق المرصد خلال الفترة ذاتها بين ماي وجوان مقتل "294 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية في غارات التحالف".