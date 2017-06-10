أفادت مصادر قضائية مطلعة لـ "الشروق"، بقيام مصالح الأمن تنفيذا لترخيص قضائي خلال الأيام الأخيرة، بتوقيف تحفظي لعون شرطة قضائية ببسكرة معروف بعمله في مكافحة الإجرام العام.
التوقيف جاء ضمن ملف التحقيقات المفتوحة منذ أسابيع عبر تراب الولاية للبحث في طبيعة العلاقة بين رجل الأمن الموقوف مع المتهمة الرئيسية، وظهور ملابسات وجود اتصالات هاتفية غريبة اكتشفت من المحققين في قضية ضبط محامية معتمدة لدى المجلس القضائي ببسكرة متلبسة بحيازة نحو 05 كلغ كيف قبل نحو شهرين خلال عملية تفتيش حقيبة كانت على متن سيارة المحامية خلال تنقلها من بلدية لغروس بالضاحية الغربية نحو مدينة بسكرة عبر الطريق الوطني رقم 46.
القضية التي أعقبتها تحريات مكثفة أفضت إلى توقيف عدد من الأشخاص ما بين متورطين وآخرين جرتهم التحريات الأمنية الدقيقة بسبب طبيعة علاقتهم الشخصية المشبوهة بالمتهمة خصوصا أن جلهم أصحاب سوابق عدلية في قضايا جزائية مختلفة .
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قضية حيازة محامية لـ 5 كلغ من الكيف ببسكرة
توقيف عون شرطة مشتبه وإحالته على التحقيق
م. ب
أفادت مصادر قضائية مطلعة لـ "الشروق"، بقيام مصالح الأمن تنفيذا لترخيص قضائي خلال الأيام الأخيرة، بتوقيف تحفظي لعون شرطة قضائية ببسكرة معروف بعمله في مكافحة الإجرام العام.
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التوقيف جاء ضمن ملف التحقيقات المفتوحة منذ أسابيع عبر تراب الولاية للبحث في طبيعة العلاقة بين رجل الأمن الموقوف مع المتهمة الرئيسية، وظهور ملابسات وجود اتصالات هاتفية غريبة اكتشفت من المحققين في قضية ضبط محامية معتمدة لدى المجلس القضائي ببسكرة متلبسة بحيازة نحو 05 كلغ كيف قبل نحو شهرين خلال عملية تفتيش حقيبة كانت على متن سيارة المحامية خلال تنقلها من بلدية لغروس بالضاحية الغربية نحو مدينة بسكرة عبر الطريق الوطني رقم 46.
القضية التي أعقبتها تحريات مكثفة أفضت إلى توقيف عدد من الأشخاص ما بين متورطين وآخرين جرتهم التحريات الأمنية الدقيقة بسبب طبيعة علاقتهم الشخصية المشبوهة بالمتهمة خصوصا أن جلهم أصحاب سوابق عدلية في قضايا جزائية مختلفة .