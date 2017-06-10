فندت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كل ما يشاع حول رغبة مصالحها في غلق مركز الطفولة المسعفة في الحامة بولاية قسنطينة، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بتجسيد سياسة الدولة المسومة بالطابع الاجتماعي حيث لا تدخر أي جهد في مواصلة دعم ومرافقة كل الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما الأطفال منهم حيث اتخذت عدة تدابير تنظيمية في هذا الشأن لحسن سير مراكزها.
وعادت الوزارة لشرح الوضعية التي آلت إليها مؤسسة الطفولة المسعفة بالزيادية بعدما أصبحت مهددة بالانهيار ما أجبر على تحويل أطفالها إلى موقع حامة بوزيان في 2016 كإجراء وقائي من طرف الولاية حفاظا على حياتهم، وباعتبار أن قائمة التكفل بالمعوقين ذهنيا مرتفعة بالمنطقة، تم اقتراح تحويل مركز الزيادية إلى مركز طبي نفسي للأطفال المعوقين ذهنيا للتكفل بهم بعد إخضاعه للترميم بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16-290 المؤرخ في 7 نوفمبر 2016 المتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 2 بزيادية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
وللتكفل بـ18 طفلا مقيما بحامة بوزيان، تم الاتفاق على إبقائهم بالمؤسسة إلى غاية انتهاء الموسم الدراسي تفاديا لأي تأثيرات على أن يتم تحويل 8 منهم نحو مؤسسة الطفولة المسعفة بتبسة بعد انقضاء الامتحانات بسبب عدم توفر مركز آخر بقسنطينة مؤهل لاستقبال الأطفال الذين يتجاوز سنهم 6 سنوات، أما بالنسبة للأطفال المعاقين فسيتم دراسة وضعيتهم حالة بحالة لإدماجهم على مستوى المراكز المخصصة لولاية قسنطينة حيث تنقل فريق بيداغوجي كامل من ولاية تبسة لتهيئة الأطفال المحولين نفسيا ودراسة ملفاتهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1عائلات أفطرت على لحم "الأيل البربري" النادر طيلة رمضان
2العثور على جثة جزار معلقة بسقف إسطبل في قالمة
3توقيف عون شرطة مشتبه وإحالته على التحقيق
4محافظ حسابات يفجّر فضيحة مدوّية ويتقدم بشكوى رسمية
5تقديم التوأم مرتكبي الجريمة في حق الأستاذ الجامعي بتيبازة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
سليم قلالة
زكاتنا.. من غالب قوتنا؟
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
الفيديو
شاهد صور تفجير مسجد النوري والمنارة الحدباء في الموصل
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
وزارة التضامن تفند غلق مؤسسة للطفولة المسعفة بقسنطينة
راضية . م
فندت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كل ما يشاع حول رغبة مصالحها في غلق مركز الطفولة المسعفة في الحامة بولاية قسنطينة، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بتجسيد سياسة الدولة المسومة بالطابع الاجتماعي حيث لا تدخر أي جهد في مواصلة دعم ومرافقة كل الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما الأطفال منهم حيث اتخذت عدة تدابير تنظيمية في هذا الشأن لحسن سير مراكزها.
تغطيات ذات صلة
6 آلاف شرطي لتأمين العاصمة في عيد الفطر
وزارة التضامن تفند غلق مؤسسة للطفولة المسعفة بقسنطينة
توقيف عون شرطة مشتبه وإحالته على التحقيق
إسبانية وإيفوارية تعلنان إسلامهما بتبسة
وزارة الشؤون الدينية تنظم مسابقة وطنية حول أنظف مسجد
وعادت الوزارة لشرح الوضعية التي آلت إليها مؤسسة الطفولة المسعفة بالزيادية بعدما أصبحت مهددة بالانهيار ما أجبر على تحويل أطفالها إلى موقع حامة بوزيان في 2016 كإجراء وقائي من طرف الولاية حفاظا على حياتهم، وباعتبار أن قائمة التكفل بالمعوقين ذهنيا مرتفعة بالمنطقة، تم اقتراح تحويل مركز الزيادية إلى مركز طبي نفسي للأطفال المعوقين ذهنيا للتكفل بهم بعد إخضاعه للترميم بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16-290 المؤرخ في 7 نوفمبر 2016 المتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 2 بزيادية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
وللتكفل بـ18 طفلا مقيما بحامة بوزيان، تم الاتفاق على إبقائهم بالمؤسسة إلى غاية انتهاء الموسم الدراسي تفاديا لأي تأثيرات على أن يتم تحويل 8 منهم نحو مؤسسة الطفولة المسعفة بتبسة بعد انقضاء الامتحانات بسبب عدم توفر مركز آخر بقسنطينة مؤهل لاستقبال الأطفال الذين يتجاوز سنهم 6 سنوات، أما بالنسبة للأطفال المعاقين فسيتم دراسة وضعيتهم حالة بحالة لإدماجهم على مستوى المراكز المخصصة لولاية قسنطينة حيث تنقل فريق بيداغوجي كامل من ولاية تبسة لتهيئة الأطفال المحولين نفسيا ودراسة ملفاتهم.