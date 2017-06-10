مشرع روسي: احتمال مقتل البغدادي يكاد يكون 100 في المائة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الإتحاد في البرلمان الروسي قوله، إن احتمال مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يكاد يكون مؤكداً بنسبة 100 في المائة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية قبل أسبوع، إنها تعتقد أن البغدادي ربما قتل عندما أصابت غارة جوية لها تجمعاً لقياديين كبار في "داعش" على مشارف مدينة الرقة السورية.

لكن جماعات مسلحة تقاتل في المنطقة ومسؤولين أمريكيين يقولون، إنهم لا يملكون أدلة على مقتل البغدادي وشكك كثير من المسؤولين الإقليميين في المعلومات التي قدمتها موسكو.

ونقل عن أوزيروف قوله، إن وزارة الدفاع ما كانت ستعلن هذه المعلومات عن مقتل البغدادي لو كانت تعتقد أنه سيُكتشف عدم صحتها لاحقاً.

وأضاف "أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المائة".

وتابع "كون أن الدولة الإسلامية لم تعرض بعد صوراً له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل".