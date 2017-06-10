ألقت مصالح الأمن بولاية الجلفة القبض، مؤخرا، على أخطر مروج للحبوب المهلوسة بعاصمة الولاية.
وعلم لدى خلية الاتصال لذات السلك الأمني، الجمعة، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بحي "5 جويلية" في إطار مكافحة ظاهرة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من توقيف هذا المروج الخطير وحجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة بمسكنه.
وتعود حيثيات القضية إلى يوم الأربعاء الماضي عندما تلقى عناصر ذات الفرقة معلومات جد، مؤكدة مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم المعروف بترويجه للحبوب المهلوسة لكمية من المؤثرات العقلية داخل مسكنه بأحد أحياء مدينة الجلفة وهو بصدد ترويجها داخل الأوساط السكانية لا سيما فئة الشباب.
وبعد التحري وتأكيد صحة المعلومات تم ترصد تحركات المشتبه فيه إلى أن تم توقيفه وسط المدينة على متن سيارته الخاصة كما تم بعد إذن النيابة العامة تفتيش مسكنه وفقا للقوانين المعمول بها أين عثر على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة قدر عددها بـ 276 قرص مهلوس من نوع "أكستازي".
وعند استيفاء إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.
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حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة
القبض على "أخطر" مروج للمؤثرات العقلية بالجلفة
الشروق أون لاين
ألقت مصالح الأمن بولاية الجلفة القبض، مؤخرا، على أخطر مروج للحبوب المهلوسة بعاصمة الولاية.
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وعلم لدى خلية الاتصال لذات السلك الأمني، الجمعة، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بحي "5 جويلية" في إطار مكافحة ظاهرة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من توقيف هذا المروج الخطير وحجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة بمسكنه.
وتعود حيثيات القضية إلى يوم الأربعاء الماضي عندما تلقى عناصر ذات الفرقة معلومات جد، مؤكدة مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم المعروف بترويجه للحبوب المهلوسة لكمية من المؤثرات العقلية داخل مسكنه بأحد أحياء مدينة الجلفة وهو بصدد ترويجها داخل الأوساط السكانية لا سيما فئة الشباب.
وبعد التحري وتأكيد صحة المعلومات تم ترصد تحركات المشتبه فيه إلى أن تم توقيفه وسط المدينة على متن سيارته الخاصة كما تم بعد إذن النيابة العامة تفتيش مسكنه وفقا للقوانين المعمول بها أين عثر على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة قدر عددها بـ 276 قرص مهلوس من نوع "أكستازي".
وعند استيفاء إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.