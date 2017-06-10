"ناس السطح" يودّع مشاهديه.. لكن التعاون مع "الشروق" مستمر.. علماء "النازا" في الحلقة الأخيرة.. ومسلسل درامي ضخم العام المقبل!

من المقرر أن يودع فريق "ناس السطح" جمهوره هذا المساء في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الساخر الذي كرس اسمه عاليا وثبّت نجومه في الذاكرة السمعية البصرية للجزائريين!!

الحلقة الأخيرة ستتضمن عدة مفاجآت، علما أن اللوحة الكوميدية الأساسية هذا المساء ستتمثل في مناقشة قضية الخلاف المتكرر حول رصد هلال العيد، حيث يتنابز علماء الدين مع علماء الفلك حول مشاهدة الهلال من عدمه، ومن المقرر أن ينقل نجوم "ناس السطح" النقاش إلى "النازا"، حيث علماء الفضاء الأمريكان من أجل حل المشكلة التي غرق فيها المسلمون في أجواء كوميدية خالصة!!

هذا وقد نزل يوم أمس المخرج عبد القادر جريو ضيفا على برنامج "شكون حنا؟ّ" على "راديو الشروق"، حيث ودّع المشاهدين، وقال إن "قرار إنهاء البرنامج يعود إلى بحث الفريق عن التجديد"، واعدا الجمهور بعمل ضخم مع الشروق، سيكون دراميا بامتياز، وقد يبدأ في انجازه وتصويره قريبا ليكون جاهزا في رمضان المقبل، أو ما بعده مباشرة، حيث يعتبر جريو أن "الدراما باتت مجالا خصبا للمنافسة في ظل توجه الجميع إلى الكوميديا واشتداد المنافسة في الوقت الذي شاهدنا فيه كيف أن مسلسلا واحدا يمكنه أن يصنع النجاح في رمضان، ليس فقط لأنه ناجح وجميل، ولكن أيضا لفراغ الساحة الدرامية من المنافسين"!

ورفض جريو الكشف عن تفاصيل العمل، لكنه في الوقت ذاته، قال إنه سيكون مفاجأة الموسم المقبل، وهو العمل الذي سيشتغل عليه جيدا في ظل غياب برنامج "ناس السطح" الذي كان يشكل متعة كبيرة لجريو وفريق الممثلين، لكنه في الوقت ذاته، شكل مصدر إرهاق شديد بالنظر لمتابعة الأحداث بشكل يومي، ومحاولة الارتقاء بالخطاب الساخر نحو نقد الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية البارزة بالبلاد.

وفي السياق ذاته، كشف راضية لعلاوي، وهي مساعدة مخرج وإحدى الناشطات حقا في "الخفاء" بتلفزيون الشروق، أن العمل إلى جانب فريق "ناس السطح" منحها تجربة أكبر، "خصوصا وأنها كانت تستمع أكثر مما تعمل أو تجتهد"، قائلة بأن "السر الكبير وراء نجاح الفريق يعود في المقام الأول إلى الخلطة السحرية التي تجمعهم والعلاقة الإنسانية القوية التي تربطهم، بدءا من عبد القادر جريو الذي يمثل حقيقة للجميع، ورغم صغر سنه، أب لكل المشاركين، وصولا للقدرات الكوميدية الهائلة لجميع الممثلين".