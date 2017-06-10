يوم مفتوح يستضيف أبرز نجوم الفن والكوميديا في رمضان أبطال "عاشور العاشر" وكواليس العمل في "سهرة العيد" على الشروق

يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتحضير السهرة الكبيرة التي سيتم عرضها على قنوات الشروق ليلة العيد، حيث ستكون مميزة جدا وعلى الهواء مباشرة، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى لتستمر إلى ما بعد منتصف الليل، وسيمر عبر البرنامج العديد من الأسماء الفنية خصوصا الممثلين الذين شاهدناهم عبر "الشروق" في رمضان.

أما المفاجأة الكبرى فتشمل عرض شريط مدته 52 دقيقة عن كواليس مسلسل "عاشور العاشر 2"، وهو العمل الذي جهزه المخرج جعفر قاسم ليجيب من خلاله عن كل أسئلة المشاهدين والجمهور حول أسرار التصوير وطريقة إدارة الممثلين والأجواء التي كان عليها فريق العمل أثناء التصوير بتونس، وذلك كله بحضور عدد كبير من ممثلي العمل وفي مقدمتهم المخرج، وأيضا النجم صالح أوقروت، وبقية الطاقم، علما أن السهرة لن تتضمن فقط فريق "عاشور العاشر" وإنما ستشهد حضور فريق الكاميرا الخفية "الواعرة" مع شمس الدين لعمراني الشهير بـ"دي زاد جوكر" وريم غزالي ناهيك عن بعض أبطال "ناس السطح".