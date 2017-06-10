مقتل أربع نسوة ورضيعة إثر انقلاب حافلة بالبيّض

شهد الطريق الوطني الرابط ما بين بلدية البيض وبريزينة وعلى بعد بعض الكيلومترات من مدخل بلدية الغاسول، الخميس، حادث مرور مروّعا..

حيث انقلبت حافلة من نوع "تويوتا"، ما تسبّب في مقتل أربع نسوة ورضيعة حديثة الولادة إلى جانب تسجيل 14 جريحا، ثلاثة منهم في حالة جد حرجة تطلبت نقلهم على جناح السرعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبيض.

وتبقى أسباب الحادث مجهولة في انتظار تحقيقات مصالح الدرك.

قائمة الضحايا:

بوزايدة مسعودة

مكاوي مروة

نقيلي أسامة

رويغي خديجة

الرضيعة فاطمة نقيلي