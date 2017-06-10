دعت السائقين لتفادي الطوابير نفطال تؤكد وفرة الوقود أيام العيد

دعت مؤسسة نفطال السائقين لتفادي الطوابير على محطات الوقود خلال الأيام التي تسبق العيد ما من شأنه أن يتسبب في ندرة مفتعلة وعرقة حركة المرور.

وطمأنت مؤسسة نفطال زبائنها بتوفر الوقود خلال يومي العيد بالكميات الكافية في كل محطاتها المنتشرة عبر التراب الوطني، وأوضح المستشار الاعلامي لنفطال جمال شردود أن مراكز التخزين والتوزيع التابعة للمؤسسة تشتغل 24 ساعة على 24، وبالتالي فإن البنزين سيكون متوفرا وبالكميات الكافية خلال يومي العيد وطيلة أيام الأسبوع عبر كل المحطات.