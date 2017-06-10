ردا على دعوات ترحيلهم سلفي التضامن مع اللاجئين الأفارقة يملأ الفايسبوك

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تداولا متزايدا لصور التضامن مع اللاجئين الأفارقة، ردا على دعوات ترحيلهم التي وصفتها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بالعنصرية..

وفضل الكثير من المواطنين نشر صور سلفي رفقة أطفال اللاجئين الأفارقة في الجزائر تعبيرا منهم على رفضهم لدعوات ترحيلهم وتجسيدا لمعاني التضامن، حيث ظهر العديد من الشباب وهم يلتقطون صورا مع المتسولين الأطفال في الشوارع، وهم يبتسمون إبتسامة بريئة رغم مظاهر الفقر والتشرد، ومن المواطنين من فضّل أخذ أطفاله للعب مع الأطفال الأفارقة، حيث صنعت صورة لطفلة جزائرية وهي تقبل طفلا متسولا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعبر حسب الفاسبوكيين عن أصالة وتضامن المجتمع الجزائري مع اللاجئين الذين طالتهم خلال الأيام القادمة العديد من حملات النقد بسبب بعض التصرفات الطائشة التي تمثلت في اختطاف فتاة في بشار واغتصاب جامعية في العاصمة.