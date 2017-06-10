تكون العاصمة الجمعة 30 جوان على موعد مع الطبعة الثانية، لسباق "العاصمية"، الذي تشارك فيه 5000 امرأة، تحت شعار سباق 100 بالمائة نسوي تضامني".
وأوضح مسؤولو اللجنة المنظمة لهذا الموعد الرياضي، خلال ندوة صحفية، متبوعة بإفطار رمضاني، نظمت سهرة أول أمس، بفندق الأوراسي، أن هذا السباق مفتوح للإناث من مختلف الأعمار سواء كبار السن، أو الماكثات في البيوت أو الأمهات أو الطالبات على مسافة 5 كيلومترات، حيث تهدف هذه التظاهرة إلى تقديم صورة ايجابية عن المرأة الجزائرية وإبراز نشاطها وحيويتها، وفعاليتها في المجتمع، بالإضافة إلى تقاسم الفرحة في جو من المتعة والنشاط.
وحسب مسؤولي "بوز ميديا" المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية، فان السباق الذي سيعرف مشاركة العداءة الجزائرية الحائزة ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الاولمبية بسيدني سنة 2000 نورية بنيدة مراح، وأسماء رياضية نسوية أخرى لامعة، سينطلق من شارع ديدوش مراد وصولا إلى ساحة البريد المركزي، مرورا بالشوارع الكبرى للجزائر الوسطى.
وأضاف منشطو الندوة أن "الهدف من تنظيم هذا السباق يتمثل في تحسيس المرأة حول أهمية ممارسة الرياضة والمحافظة على الجسم السليم، وهذا السباق الذي يمتد على مسافة 5 كلم سيكون مفتوحا أمام كل النساء، ولن تقتصر المشاركة فيه على نساء من العاصمة، بل سيكون هنالك نساء من مختلف الولايات، ويشاركن بقميص موحد سيكون لونه ورديا".
وأضاف أن السباق سيعرف إقامة ثلاثة تحديات وهي"تحدي للصديقات" وآخر "أمهات - بنات"، و"تحدي الشركات"، كما كشف المنظمون أن السباق سيشهد تواجد بعض الجمعيات، مثل جمعية "اقرأ" وجمعية "وسيلة" التي تحارب العنف ضد المرأة والأطفال.
كما تم تسطير برنامج ثري للنشاطات الرياضية، بالإضافة إلى عروض متنوعة أخرى خاصة بالنساء، وهذا داخل القرية التي سيتم تخصيصها لاحتضان هذا الحدث أمام "البريد المركزي"، كما سيرافق حوالي 50 عازفا يمثلون مختلف الطبوع الموسيقية والغنائية الجزائرية من قرقابو واوركسترا وفرق تقليدية في هذا الحدث الذي تتخلله مفاجآت كثيرة.
ولم يستبعد منظمو هذا الحدث، توسيعه الى المدن الكبرى الاخرى على غرار وهران وسطيف وغيرهما.
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يمتد على مسافة 5 كلم ويشهد عروضا ونشاطات متنوعة
5 آلاف امرأة في السباق النسوي "العاصمية" يوم 30 جوان
أحمد عليوة
تكون العاصمة الجمعة 30 جوان على موعد مع الطبعة الثانية، لسباق "العاصمية"، الذي تشارك فيه 5000 امرأة، تحت شعار سباق 100 بالمائة نسوي تضامني".
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5 آلاف امرأة في السباق النسوي "العاصمية" يوم 30 جوان
وأوضح مسؤولو اللجنة المنظمة لهذا الموعد الرياضي، خلال ندوة صحفية، متبوعة بإفطار رمضاني، نظمت سهرة أول أمس، بفندق الأوراسي، أن هذا السباق مفتوح للإناث من مختلف الأعمار سواء كبار السن، أو الماكثات في البيوت أو الأمهات أو الطالبات على مسافة 5 كيلومترات، حيث تهدف هذه التظاهرة إلى تقديم صورة ايجابية عن المرأة الجزائرية وإبراز نشاطها وحيويتها، وفعاليتها في المجتمع، بالإضافة إلى تقاسم الفرحة في جو من المتعة والنشاط.
وحسب مسؤولي "بوز ميديا" المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية، فان السباق الذي سيعرف مشاركة العداءة الجزائرية الحائزة ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الاولمبية بسيدني سنة 2000 نورية بنيدة مراح، وأسماء رياضية نسوية أخرى لامعة، سينطلق من شارع ديدوش مراد وصولا إلى ساحة البريد المركزي، مرورا بالشوارع الكبرى للجزائر الوسطى.
وأضاف منشطو الندوة أن "الهدف من تنظيم هذا السباق يتمثل في تحسيس المرأة حول أهمية ممارسة الرياضة والمحافظة على الجسم السليم، وهذا السباق الذي يمتد على مسافة 5 كلم سيكون مفتوحا أمام كل النساء، ولن تقتصر المشاركة فيه على نساء من العاصمة، بل سيكون هنالك نساء من مختلف الولايات، ويشاركن بقميص موحد سيكون لونه ورديا".
وأضاف أن السباق سيعرف إقامة ثلاثة تحديات وهي"تحدي للصديقات" وآخر "أمهات - بنات"، و"تحدي الشركات"، كما كشف المنظمون أن السباق سيشهد تواجد بعض الجمعيات، مثل جمعية "اقرأ" وجمعية "وسيلة" التي تحارب العنف ضد المرأة والأطفال.
كما تم تسطير برنامج ثري للنشاطات الرياضية، بالإضافة إلى عروض متنوعة أخرى خاصة بالنساء، وهذا داخل القرية التي سيتم تخصيصها لاحتضان هذا الحدث أمام "البريد المركزي"، كما سيرافق حوالي 50 عازفا يمثلون مختلف الطبوع الموسيقية والغنائية الجزائرية من قرقابو واوركسترا وفرق تقليدية في هذا الحدث الذي تتخلله مفاجآت كثيرة.
ولم يستبعد منظمو هذا الحدث، توسيعه الى المدن الكبرى الاخرى على غرار وهران وسطيف وغيرهما.