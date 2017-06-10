الشرطة الهندية: حشد هندوسي يقتل فتى مسلماً بسبب لحم البقر

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت الشرطة توقيف مشتبه به بعد قيام حشد من الهندوس بطعن فتى مسلم حتى الموت للاشتباه بأن بحوزته لحم بقر ما يشكل "إهانة" في أماكن عدة من الهند ذات الغالبية الهندوسية، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، السبت.

ويقدس الهندوس الأبقار التي يحظر العديد من الولايات الهندية ذبحها وحيازة لحمها وتعاقب ذلك بأحكام بالسجن المؤبد.

وكان جنيد خان (15 عاماً) يسافر من نيودلهي مع ثلاثة من أشقائه عندما نشب خلاف بسبب المقاعد.

وهجم بين 15 و20 شخصاً يحملون سكاكين ويرددون عبارات معادية للإسلام على الأشقاء مصرين على أن إحدى الرزم بحوزتهم فيها لحم بقر.

وتابعت الشرطة، أن خان قتل بينما أصيب شقيقه شكير بجروح في العنق والصدر واليدين.

وقال اجاي كومار مسؤول شرطة السكك الحديد لوكالة فرانس برس، إن "الخلاف بدأ حول المقاعد. نحقق في الأمر وأوقفنا أحد المشتبه بهم وهو رجل في الـ35 من ولاية هاريانا (شمال)".

وقال حاسم الشقيق الأخر لخان لصحافيين، أن الحشد تجاهل تأكيداتهم المتوسلة بأنه ليس معهم أي لحم بقر. وأضاف "كانوا يشيرون إلى رزمة فيها طعام ويصرون على إنه لا يحق لنا الجلوس لأن معنا لحم بقر".

الحادث هو الأخير في سلسلة هجمات يشنها هندوس في الهند ضد مسلمين وطبقة داليت المنبوذة.

في العامين الأخيرين، قتل نحو 12 مسلماً في مختلف أنحاء البلاد بعد الاشتباه بأنهم أكلوا لحم بقر أو قاموا بتهريب أبقار.

ويقول المراقبون، أن أعمال العنف ازدادت حدتها منذ انتخاب حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في العام 2014.

وكان مودي انتقد المدافعين عن الأبقار وحث على مكافحة المجموعات التي تستغل غطاء الدين لارتكاب جرائم.