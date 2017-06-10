حظيت الطالبات اللواتي تمكّن من ختم كتاب الله عزّ وجلّ بتكريم مميز سهرة الخميس حيث خصتهن جمعية مسجد امبارك الميلي بأولاد جلال في ولاية بسكرة، بجوائز قيمة تمثلت في قلادات من ذهب كانت من نصيب الطالبتين سندس بن خرارة وجهينة مزغيش اللتين تمكنتا من ختم كتاب الله في ظرف قياسي.
كما شملت التكريمات التي تمت في إطار الاحتفال بليلة القدر المباركة اثنين من أبرز معلمي القرآن ويتعلق الأمر بالزوجين السيدة والسيد نعيمي المشرفين على المدرسة القرآنية بمسجد امبارك الميلي حيث تخرج على يدي هذين المعلمين الفاضلين العديد من حافظات القرآن بمعدل طالبتين على الأقل كل سنة فضلا عن عديد الحافظات لأجزاء متفاوتة من القرآن الكريم في سابقة تشرف كثيرا مدينة أولاد جلال ومسجد امبارك الميلي الذي تخصص في تعليم القرآن وتحفيظه لفائدة الفتيات الامر الذي تجاوبت معه السلطات المحلية من خلال المساهمة في التكريمات في انتظار المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجميع.
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الذّهب لحافظات كتاب الله ببسكرة
م. عبد الرحمان
حظيت الطالبات اللواتي تمكّن من ختم كتاب الله عزّ وجلّ بتكريم مميز سهرة الخميس حيث خصتهن جمعية مسجد امبارك الميلي بأولاد جلال في ولاية بسكرة، بجوائز قيمة تمثلت في قلادات من ذهب كانت من نصيب الطالبتين سندس بن خرارة وجهينة مزغيش اللتين تمكنتا من ختم كتاب الله في ظرف قياسي.
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كما شملت التكريمات التي تمت في إطار الاحتفال بليلة القدر المباركة اثنين من أبرز معلمي القرآن ويتعلق الأمر بالزوجين السيدة والسيد نعيمي المشرفين على المدرسة القرآنية بمسجد امبارك الميلي حيث تخرج على يدي هذين المعلمين الفاضلين العديد من حافظات القرآن بمعدل طالبتين على الأقل كل سنة فضلا عن عديد الحافظات لأجزاء متفاوتة من القرآن الكريم في سابقة تشرف كثيرا مدينة أولاد جلال ومسجد امبارك الميلي الذي تخصص في تعليم القرآن وتحفيظه لفائدة الفتيات الامر الذي تجاوبت معه السلطات المحلية من خلال المساهمة في التكريمات في انتظار المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجميع.