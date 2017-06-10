تمكنت مصالح أمن دائرة القليعة في ولاية تيبازة، من الإطاحة بأحد أكبر بارونات المخدرات بمدينة القليعة والمدن الشرقية للولاية، الذي كان محل بحث منذ ست سنوات صدرت في حقه خلالها ثلاثة أوامر بالقبض.
وأفاد مصدر أمني، بأن عملية الإطاحة بالمدعو "ز.ر" البالغ من العمر 37 سنة وينحدر من مدينة القليعة، جاءت إثر توقيف مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة المدعو "ح .م" البالغ من العمر47 سنة وبحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي من عائدات البيع وشفرة تقطيع المخدرات، وبعد التحقيق معه كشف عن مموله في تجارة المخدرات ويتعلق الأمر ببارون المخدرات "ز.ر" الذي تسبب في رحيل بعض العائلات من الحي الذي يقطن به في مدينة القليعة بسبب مشاكله مع السكان وترويج المخدرات بالحي.
وإثر عملية ترصد وتحديد مكان تواجده، وبعد الحصول على تسخيرة من وكيل الجمهورية باقتحام المنزل، تمكنت عناصر الأمن من توقيفه وبحوزته 24 مليون سنتيم من عائدات بيع المخدرات، ليتم تقديمه أول أمس، رفقة المدعو"ح .م" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بإيداعهما الحبس في انتظار محكمتها.
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الإطاحة ببارون المخدرات الفار منذ 6 سنوات بتيبازة
ب. بوجمعة
تمكنت مصالح أمن دائرة القليعة في ولاية تيبازة، من الإطاحة بأحد أكبر بارونات المخدرات بمدينة القليعة والمدن الشرقية للولاية، الذي كان محل بحث منذ ست سنوات صدرت في حقه خلالها ثلاثة أوامر بالقبض.
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وأفاد مصدر أمني، بأن عملية الإطاحة بالمدعو "ز.ر" البالغ من العمر 37 سنة وينحدر من مدينة القليعة، جاءت إثر توقيف مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة المدعو "ح .م" البالغ من العمر47 سنة وبحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي من عائدات البيع وشفرة تقطيع المخدرات، وبعد التحقيق معه كشف عن مموله في تجارة المخدرات ويتعلق الأمر ببارون المخدرات "ز.ر" الذي تسبب في رحيل بعض العائلات من الحي الذي يقطن به في مدينة القليعة بسبب مشاكله مع السكان وترويج المخدرات بالحي.
وإثر عملية ترصد وتحديد مكان تواجده، وبعد الحصول على تسخيرة من وكيل الجمهورية باقتحام المنزل، تمكنت عناصر الأمن من توقيفه وبحوزته 24 مليون سنتيم من عائدات بيع المخدرات، ليتم تقديمه أول أمس، رفقة المدعو"ح .م" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بإيداعهما الحبس في انتظار محكمتها.