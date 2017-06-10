تجدد، مؤخرا، سيناريو شبح العطش الذي تزامن مع فصل الصيف خلال السنوات الماضية بولاية المسيلة، رغم المشاريع الهامة التي استفادت منها من خلال مشاريع تجنيد المياه الجوفية وعشرات التنقيبات الجديدة في الكثير من البلديات التي استنزفت أغلفة بمئات الملايير، إلا أن ذلك لم يشفع لأزيد من مليون نسمة التخلص من أزمة المياه التي أصبحت على لسان الكل، ولم تقتصر على منطقة دون أخرى بل شملت العديد من البلديات.
واضطر السكان إلى الخروج للشارع من أجل إيصال صرختهم لعل وعسى تجد آذانا صاغية رغم التطمينات الصادرة هنا وهناك، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، مما أثار استياء وتذمر المواطنين.
وفي السياق ذاته تجمهر ،الخميس، العشرات من سكان حي الباطن أمام فرع الجزائرية للمياه بعد أن غابت هذه المادة الحيوية عن حنفياتهم لأكثر من أسبوعين تزامنا وفصل الصيف وشهر رمضان، حيث أوعز المعنيون الأزمة إلى خلل في التسيير، مما حرمهم من المياه رغم حاجتهم الماسة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على عدة أحياء بمدينة بوسعادة كالقيسة، الموامين وغيرها، مما اضطرهم إلى الرضوخ لاقتناء مياه الصهاريج بمبالغ تصل أحيانا إلى الألف دينار جزائري.
كما امتدت الأزمة نحو عين الملح، بني يلمان، سيدي عامر وسيدي عيسى لقرابة أسبوع كامل بررتها الجهات المسؤولة بالأعطاب التي تعرفها المضخات الواقعة في ولاية البويرة.
كما وجه العديد من سكان الولاية أصابع الاتهام إلى مسؤولي الجزائرية للمياه التي تقوم بتسيير هذه المادة في أزيد من 30 بلدية نتيجة التسربات التي تعرفها شبكة التوزيع، ومنه ضياع كميات هائلة بإمكانها إنهاء هذا العجز، وكذا سوء التوزيع والمحاباة، متسائلين في السياق ذاته عن عدم انقطاع المياه على أحياء دون سواها.
وأمام هذه الوضعية لجأ السكان إلى اقتناء المياه المعدنية أو مياه الينابيع الطبيعية التي يقوم أصحاب الصهاريج ببيعها بمبالغ مالية لم يستطع السواد الأعظم تحملها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1عصابة تقودها "جامعيّة" للإيقاع بضحاياها عن طريق العلاقات الغرامية!
2إصابة "مير" ووالده بجروح في شجار جماعي ببسكرة
3طلبة مقصون يحتجزون أساتذة وإداريين بجامعة تيارت!
4القبض على "أخطر" مروج للمؤثرات العقلية بالجلفة
5لاعب الفريق الوطني في سلة ذوي الاحتياجات في اعتصام بباتنة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ما قبل سقوط "داعش الأولى" وما بعدها
محمد الهادي الحسني
القرآن شفاء ورحمة
جمال لعلامي
روحوا ترقدوا!
حسين لقرع
شهادة مدوّية من ليبرمان!
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
سليم قلالة
زكاتنا.. من غالب قوتنا؟
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
الفيديو
حلوى الزلابية.. "ملكة السهرة الرمضانية" في الجزائر!
شاهد صور تفجير مسجد النوري والمنارة الحدباء في الموصل
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
دفعت بالمواطنين للخروج إلى الشارع للاحتجاج
مئات الملايير لم تنه أزمة العطش ببلديات المسيلة
قرطي أحمد
تجدد، مؤخرا، سيناريو شبح العطش الذي تزامن مع فصل الصيف خلال السنوات الماضية بولاية المسيلة، رغم المشاريع الهامة التي استفادت منها من خلال مشاريع تجنيد المياه الجوفية وعشرات التنقيبات الجديدة في الكثير من البلديات التي استنزفت أغلفة بمئات الملايير، إلا أن ذلك لم يشفع لأزيد من مليون نسمة التخلص من أزمة المياه التي أصبحت على لسان الكل، ولم تقتصر على منطقة دون أخرى بل شملت العديد من البلديات.
تغطيات ذات صلة
مئات الملايير لم تنه أزمة العطش ببلديات المسيلة
الإطاحة ببارون المخدرات الفار منذ 6 سنوات بتيبازة
وضع بيئي خطير يتهدد سكان كونين بالوادي
الذّهب لحافظات كتاب الله ببسكرة
لاعب الفريق الوطني في سلة ذوي الاحتياجات في اعتصام بباتنة
واضطر السكان إلى الخروج للشارع من أجل إيصال صرختهم لعل وعسى تجد آذانا صاغية رغم التطمينات الصادرة هنا وهناك، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، مما أثار استياء وتذمر المواطنين.
وفي السياق ذاته تجمهر ،الخميس، العشرات من سكان حي الباطن أمام فرع الجزائرية للمياه بعد أن غابت هذه المادة الحيوية عن حنفياتهم لأكثر من أسبوعين تزامنا وفصل الصيف وشهر رمضان، حيث أوعز المعنيون الأزمة إلى خلل في التسيير، مما حرمهم من المياه رغم حاجتهم الماسة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على عدة أحياء بمدينة بوسعادة كالقيسة، الموامين وغيرها، مما اضطرهم إلى الرضوخ لاقتناء مياه الصهاريج بمبالغ تصل أحيانا إلى الألف دينار جزائري.
كما امتدت الأزمة نحو عين الملح، بني يلمان، سيدي عامر وسيدي عيسى لقرابة أسبوع كامل بررتها الجهات المسؤولة بالأعطاب التي تعرفها المضخات الواقعة في ولاية البويرة.
كما وجه العديد من سكان الولاية أصابع الاتهام إلى مسؤولي الجزائرية للمياه التي تقوم بتسيير هذه المادة في أزيد من 30 بلدية نتيجة التسربات التي تعرفها شبكة التوزيع، ومنه ضياع كميات هائلة بإمكانها إنهاء هذا العجز، وكذا سوء التوزيع والمحاباة، متسائلين في السياق ذاته عن عدم انقطاع المياه على أحياء دون سواها.
وأمام هذه الوضعية لجأ السكان إلى اقتناء المياه المعدنية أو مياه الينابيع الطبيعية التي يقوم أصحاب الصهاريج ببيعها بمبالغ مالية لم يستطع السواد الأعظم تحملها.