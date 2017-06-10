ستة قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي في الصين

عثرت فرق الإنقاذ على ستة جثث على الأقل، فيما لا يزال أكثر من مائة شخص في عداد المفقودين، بعد انهيار أرضي ضرب، السبت، قرية في جنوب غرب الصين، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أحياء مع حلول الظلام، كما نقلت وكالة فرانس برس.

وتم إنقاذ زوجين وطفل ونقلوا إلى المستشفى بعد أن أدى سيل من الصخور جراء انهيار جزء من جبل إلى تدمير عشرات المنازل في بلدة شينمو، حسب ما أعلنت الحكومة المحلية في ماوتشيان.

وعثرت فرق الإنقاذ على ناج رابع لا تزال تعمل على انتشاله وذلك بعد ساعات على تسبب الأمطار الغزيرة بالانهيار الصخري في مقاطعة سيتشوان، كما أعلن مسؤولون.

وجرف الانهيار الأرضي الذي وقع صباحاً عقب أمطار غزيرة 62 منزلاً وأدى إلى انسداد مجرى أحد الأنهر وقطع طريق بطول 1.6 كلم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها حكومة ماوتشيان على حسابها على موقع ويبو عمال الإنقاذ يستخدمون الحبال لإزاحة صخرة كبيرة وقيام العشرات منهم بالبحث عن ناجين بين الأنقاض.

وأظهرت اللقطات عمل الجرافات والحفارات الثقيلة خلال إزالة الصخور. ويظهر فيها مسعفون يعملون على تقديم الإسعافات لامرأة على إحدى الطرقات.

ولا يزال أكثر من مائة شخص في عداد المفقودين، حسب تلفزيون "سي سي تي في" ووكالة شينخوا الرسمية. وكانت وسائل الإعلام تحدثت في حصيلة سابقة عن 141 مفقوداً قبل أن تخفض الحصيلة بدون توضيح السبب.

وأعلن وانغ يونغبو أحد المسؤولين المحليين عن عمليات الإنقاذ، إن المؤشرات الحيوية لأحد الناجين "ضعيفة".

وتابع المسؤول: "إنه أكبر انهيار أرضي في المنطقة منذ زلزال ونتشوان"، في إشارة إلى الكارثة التي حصدت 87 ألف قتيل في 2008 في إحدى قرى سيتشوان.





توقع المزيد من الأمطار

وقال القائد في الشرطة المحلية تشن تيبو، إن الأمطار الغزيرة التي تساقطت في المنطقة في الأيام الأخيرة أدت إلى الانهيار الأرضي.

وقال الكابتن تشن للقناة الحكومية "سي سي تي في"، إن "هناك أطناناً من الصخور". وأضاف "إنها منطقة زلازل. لا ينمو فيها الكثير من الأشجار" التي تساعد على احتواء فائض الأمطار والحؤول دون حصول الانهيارات الأرضية.

وقال تاو جيان مدير جهاز رصد الأحوال الجوية المحلي لتلفزيون "سي سي تي في"، إن زلزال 2008 "أضعف الجبل" وأن "هطول أمطار خفيفة يمكن أن يتسبب بكارثة جيولوجية".

وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ عمال الإنقاذ على "بذل كل الجهود" في عمليات البحث عن ناجين، حسب التلفزيون.

وتوقع المرصد الصيني للأحوال الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أجزاء من سيتشوان ومقاطعات أخرى في جنوب غرب البلاد.





كوارث سابقة

وتتكرر الانهيارات الأرضية في المناطق الريفية والجبلية في الصين، وبخاصة في مواسم الأمطار الغزيرة.

وقتل 12 شخصاً على الأقل في جانفي بعد أن اجتاح انزلاق للتربة فندقاً في مقاطعة خوبي.

وفي أكتوبر تسببت انزلاقات للتربة في شرق البلاد جراء أمطار غزيرة رافقت الإعصار ميغي بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل وبأضرار فادحة.

وفي ديسمبر 2015، أدى انزلاق تربة قرب مدينة شينزن (جنوب) إلى مقتل 73 شخصاً على الأقل.

ويبقى انزلاق التربة الذي وقع في 1991 وأدى إلى مقتل 216 شخصاً في مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد بين الأكثر فداحة.