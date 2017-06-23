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    العدد: 5497 2017/06/23

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icon-category ألبومات الصور

انهيار أرضي في الصين

date 2017/06/24 views 328 comments 0
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icon-photograph تصوير: وكالات

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