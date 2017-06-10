حصيلة 15 حادث مرور مصرع 13 شخصا في 48 ساعة

لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 52 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة تم تسجيلها في 15 حادث مرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، حسب حصيلة أوردتها السبت مصالح الحماية المدنية.

وأضاف البيان، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البيض بوفاة خمسة (5) أشخاص وإصابة 16 آخرين على إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 107 ببلدية غسول دائرة بريزينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة من أجل استخراج شخص (1) متوفي داخل بئر على اثر استنشاق الغازات السمة المنبعثة مضخة مياه وفي نفس العملية تم انقاد شخص (1 ) مختنق جراء استنشاق تلك الغازات وذلك بالمكان المسمى مكسام تريتر ببلدية فيض البطمة.

من جهة أخرى، تدخل جهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية خلال نفس الفترة لآجل إخماد (2)، حرائق محاصيل زراعية بكل من ولايتي عين الدفلة والبويرة بتسجيل خسائر مقدرة بـ 65 هكتار من الشعير و80 حزمة تبن محروقة وأيضا تسجيل (6) حرائق حضرية ومختلفة بعدة ولايات ولم تسجل أي ضحايا في تلك الحرائق.