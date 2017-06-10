أعرب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، السبت عن إدانة الجزائر الشديدة للمخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف الجمعة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:"ندين بشدة المخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر هذا الشهر الفضيل" .
وأضاف بن علي الشريف قائلا:"وإذ نجدد شجبنا لكل عمل إجرامي يمس وينتهك حرمة البقاع المقدسة ومعالم الدين الحنيف ومقدسات الأمة الإسلامية، فإننا نجدد رفضنا لآفة الإرهاب ونؤكد على ضرورة العمل على اجتثاثها ومحاربتها في شتى أشكالها كما نعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا".
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الرأي
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الجزائر تدين بشدة محاولة الاعتداء على الحرم المكي
الشروق أونلاين: وأج
أعرب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، السبت عن إدانة الجزائر الشديدة للمخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف الجمعة.
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وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:"ندين بشدة المخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر هذا الشهر الفضيل" .
وأضاف بن علي الشريف قائلا:"وإذ نجدد شجبنا لكل عمل إجرامي يمس وينتهك حرمة البقاع المقدسة ومعالم الدين الحنيف ومقدسات الأمة الإسلامية، فإننا نجدد رفضنا لآفة الإرهاب ونؤكد على ضرورة العمل على اجتثاثها ومحاربتها في شتى أشكالها كما نعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا".